Bråviken Logistik, med Johan Åskogh som vd, säljer sina tre fastigheter. Det underliggande värdet är 1,8 miljarder kronor. Bild: Bråviken Logistik

Bråviken-försäljningen slutförd

Transaktioner Försäljningen av Bråviken Logistiks samtliga fastighetsägande bolag har nu slutförts.

Köpare är GLL Real Estate Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska investerare, lokalt representerade av LB Asset Management.



Transaktionen har genomförts genom att köparen har tillträtt aktierna i koncernens fastighetsägande bolag samt erlagt köpeskillingen till Bråviken Logistik AB:s dotterbolag, Bråviken Logistik Fastigheter AB.



Bråviken bedömer att större delen av likviden från transaktionen kommer att kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier under mars 2020. Resterande del avses skiftas ut till aktieägarna genom en frivillig likvidation, vilket beräknas vara klart under andra halvan av 2020.



Bråviken Logistik AB kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market i och med den frivilliga likvidationen.



Som presenterats tidigare uppgår fastighetsvärdet i transaktionen till 1 800 miljoner kronor, vilket motsvarar en premie om elva procent jämfört med en extern värdering som bolaget genomförde under juni 2019.



Pris per aktie i transaktionen efter estimerade transaktionskostnader beräknas vara cirka 129 kronor. Detta motsvarar en premie om cirka 14 procent i jämförelse med den genomsnittliga stängningskursen under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av transaktionen.



Nordanö var rådgivare åt Bråviken Logistik i transaktionen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen