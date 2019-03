Branschens rockigaste företag – Fasticon!

Bild: Fasticon

Publicerad den 11 Mars 2019

The Fast Icons and the Property Band med medlemmar främst från Fasticon vann The Company of Rock.

Bolag The Fast Icons and the Property Band med medlemmar främst från Fasticon vann The Company of Rock, Stockholms största musiktävling för företag, på fredagskvällen.

Finalen i tävlingen avgjordes på restaurangbåten Patricia i fredags kväll. I konkurrens med cirka 30 band från olika branscher tog The Fast Icons and The Property Band hem hela tävlingen.



Vinnarna utsågs av en jury bestående av bland andra musikkändisar som Robert Wells, Kicken från Poodles och Janne Schaffer.



– Det var fantastiskt kul att utses till vinnare av världens proffsjury. Det var en stor tävling och många branscher representerade. Grymt tryckt och en härligt fest, säger Jonas Gustavsson, vd för Fasticon AB och gitarrist (med tydliga influenser från Nile Rodgers) i vinnarbandet.



– Vi spelar kända svängiga partylåtar med soul- och funkrytmer och en enorm energi! I finalen spelade vi Uptown Funk, Good times/Rappers Delight och Freak Out.



I övrigt består bandet av Lillemor Runesson (BFAB/Fasticon), Anders Nordlund (STF/Fasticon), Felicia Mörfelt (Fasticon), Filippa Frisell, Peter Hiti, LEB Fastighet, Stefan Åberg (FRA), Johan Berglund (FRA) och Vincent Hauge.



Se filmer från finalspelningen nedan:













- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

