Boverket: 600 000 bostäder till 2025

Publicerad den 1 Mars 2018

tweet

Sverige Boverket menar att det behöver byggas 80 000 bostäder per år för att täcka behovet för den ökande befolkningen.

Bild: Rise

Anders Sjelvgren. Anders Sjelvgren.

Boverket gör som expertmyndighet kontinuerliga analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Nu har myndigheten analyserat bostadsbyggandet under 2017 utifrån de senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB.



– Vår roll är att ge signaler om utvecklingen av tillgång och efterfrågan på bostäder. Nu ser vi i våra analyser en utplaning av bostadsbyggandet som kan få betydelse för bostadsmarknaden både på lång och kort sikt. Det är viktigt att det byggs tillräckligt, annars får det konsekvenser som till exempel ökad trångboddhet, prisökningar på marknaden, fler hemlösa och att det blir svårare för unga att flytta hemifrån, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör.



Sammanlagt under hela 2017 ökade bostadsbyggandet, jämfört med föregående år. Men man kan se en förändring under det tredje kvartalet då antalet nybyggda bostäder stagnerade. Samtidigt visar Boverkets prognoser att bostadsbyggandet inte är tillräckligt. Fram till år 2025 behöver vi i Sverige bygga 600 000 bostäder för att fylla behovet, framför allt de närmaste åren för att kompensera för det som inte byggts tidigare år och för att räcka till den växande befolkningen.



SCB:s senaste siffror visar att det förra året påbörjades 67 750 bostäder, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Det färdigställdes 53 500 bostäder under året.



– Vi har ett högt bostadsbyggande, men behovet är större. Enligt Boverkets beräkningar borde nivån ligga runt 80 000 bostäder.



Byggandet av hyresrätter utvecklades sämre än bostadsrätter under det andra halvåret, jämfört med motsvarande period 2016.



Boverket noterar även att antalet bygglov för flerbostadshus bromsade in markant under det fjärde och sista kvartalet i Storstockholm, Stormalmö och andra kommuner med fler än 75 000 invånare.



Det finns ett antal verktyg för att behålla ett fortsatt ökat bostadsbyggande.

• Kreditgarantier för lån till bostadsbyggande.

• Investeringsstöd till hyresbostäder och studentbostäder.

• Investeringsstöd till bostäder för äldre.



– Vi ser att intresset för de statliga kreditgarantierna ökar och att investeringsstöden används runt om i landet och har hittills gått till 14 000 bostäder.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Massivt värmeverk kan förvandlas till drömtomt Bygg/Arkitektur Kommunen öppnar för exploatering av närmare 6 000 kvadratmeter attraktiv yta mitt i centrala Göteborg: "Kan bli 500 nya bostäder".

Tung börsmånad trots starka rapporter Lista När den rapportintensiva börsmånaden februari summeras kan vi konstatera att många bygg- och fastighetsbolag haft det tufft trots starka bokslut. Här är hela listan.

Annons

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö

Vikten av rätt ledarskap i digitaliseringsresan Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö För att företag ska kunna genomföra en framgångsrik digitaliseringsresa krävs starka ledare som kan driva förändringarna - Johanna Holmberg, medgrundare och partner på Cobel berättar om rätt ledarskap i digitaliseringsresan på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö den 22 mars.

Magnolia-affär görs om – 70 miljoner lägre köpeskilling Transaktioner I september gick Magnolia Bostad ut med en försäljning för 470 miljoner kronor i Arlöv, villkorad av köparens finansiering.

Köparen fick inte ihop finansieringen och nu säljs projektet till Heimstaden Bostad – för 400 miljoner kronor. Magnolia fortsätter sälja

Catena köper i Malmö och Linköping Transaktioner Catena köper 22 000 kvadratmeter i Linköping och 7 600 kvadratmeter i Malmö. I samband med förvärvet tecknas ett sjuårigt hyresavtal med Chefs Culinar för den senare fastigheten.

NIB finansierar ESS i Lund Ekonomi/Finansiering Nordiska investeringsbanken (NIB) och specialföretaget SKR Lager 106 AB har avtalat om ett 23-årigt lån på 30 miljoner euro för uppförande av kontor och laboratorier för den europeiska spallationskällan, European Spallation Source, i Lund.

Forenom köper Stayat – blir Sveriges största kedja för lägenhetshotell Bolag Hotellkedjan Forenom köper hela Stayat med 700 hotellägenheter i Stockholm, Malmö och Lund. Affären stärker Forenoms tillväxtstrategi att bli norra Europas största förmedlare av hotellägenheter till företag.

Diös utvecklar för Momenta i Sundsvall Uthyrning I över 20 år har Momenta försett barn med trafiksäkerhetsprodukter. Nu expanderar företaget och satsar på ett säljkontor i centrala Sundsvall i "Blå Huset" på Esplanaden 10. Fastighetsägaren Diös utvecklar just nu de nya lokalerna till att stå färdiga för inflytt i början av mars.

Serneke bygger lägenheter för HSB i Malmö Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat avtal med HSB i Malmö om att bygga 107 lägenheter i stadsdelen Sorgenfri i centrala Malmö.

Serafim köper utvecklingsfastigheter Transaktioner Serafim Fastigheter utökar projektportföljen med råmark i Vallentuna i anslutning till Lindholmens station.

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County

Dagsfärsk lista: De skickar flest till Mipim Lista Med mindre än två veckor kvar till Mipim har ytterligare 130 svenskar blivit klara för den franska fastighetsfesten. Fastighetssverige har kikat närmare på hur de svenska bolagen formerar trupperna – och sammanställt en uppdaterad lista över vilka som skickar flest medarbetare till Rivieran. Starkt förvaltningsresultat för Humle... Här är Mipimgeneralens tre höjdpunkte...

Minusresultat för Tobin Bolag Tobin redovisar ett rörelseresultat på 0,0 för Q4. Resultatet efter skatt uppgick till -14,4 miljoner kronor (3,8). Tobin sålde 13 (14) lägenheter under perioden.