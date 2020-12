Per-Arne Sandegren Bild: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsrättspriserna upp i november – villapriserna oförändrade

Bostäder Under november ökade priserna på bostadsrätter med en procent medan priserna på villor var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis har ökat något till +7 procent för bostadsrätter och oförändrat för villor jämfört med föregående månad på +11 procent. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Den senaste månaden steg priserna i storstadsområdena med +2% i Storstockholm och +1% i Stormalmö medan de var oförändrade i Storgöteborg. I innerstäderna ökade priserna med +1% i Stockholm och Malmö medan de minskade med -1% i centrala Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villor

– Den senaste månaden noterar vi ökningar i samtliga storstadsområden på +1%. Att rikssiffran är lägre beror på att prisnivån på villor sålda utanför storstadsområdena, som står för 70% av antalet, var oförändrade under november. Årstakterna varierar, +10% i Storgöteborg medan såväl Storstockholm som Stormalmö ligger på +14%, säger Per-Arne Sandegren.



Marknaden

– Antal sålda bostäder fortsätter att vara högt. Under november såldes nästan 11 000 bostadsrätter vilket är sex procent fler än samma månad förra året. Antal sålda villor var 3 400 vilket var nio procent fler än förra året. Totalt under årets första elva månader har det sålts nästan 150 000 permanentbostäder vilket är fem procent fler än motsvarande månader förra året.



Nästan hälften av Mäklarsamfundets medlemmar har spått stigande priser och lågt utbud på framför allt villamarknaden under sista kvartalet. När året nu börjar gå mot sitt slut kan vi konstatera att den prognosen var träffsäker. Den höga aktiviteten på bostadsmarknaden beror, utöver den numera välkända coronaeffekten, mycket på låga räntor, lågt utbud och den förda stimulanspolitiken. En viktig faktor har också varit branschens snabba omställning och hårda arbete med trygga och tydliga smittskyddsrutiner vid visningar, säger Björn Wellhagen, vd, Mäklarsamfundet.

