Bostadsrättspriserna nedåt i hela landet under april

Sverige Den senaste månaden minskade priserna på bostadsrätter med -1% i riket som helhet. Villapriserna ökade med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis är oförändrad +7% på bostadsrätter men minskade till +5% på villor. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– Särskilt tydlig är nedgången i Malmöområdet där priserna i både storstadsområdet och de centrala delarna sjönk med -2%. I Stor-Stockholm, centrala Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med -1% medan de var oförändrade i centrala Göteborg. Samtliga årstakter ligger fortsatt på plus och är högst i Stockholmsområdet med +8% medan Malmö- och Göteborgsområdena ligger mellan +4 till +5%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villor

– Under april var priserna oförändrade i Stor-Stockholm och Stor-Malmö medan de ökade med +1% i Stor-Göteborg. Att rikspriserna ändå ökade med +1% beror till stor del av försäljningar utanför storstadsområdena. Årstakten varierar mellan +3% och +5%, säger Per-Arne Sandegren.



Marknaden

– Trots det något dämpade klimatet på bostadsmarknaden såldes det fler bostäder under april detta år än både 2019 och 2018. Totalt såldes drygt 14.100 bostäder under månaden, en uppgång på +4% mot förra året. Villor stod för den största delen av ökningen medan antalet sålda bostadsrätter var nära oförändrat mot fjolåret, avslutar Per-Arne Sandegren.

