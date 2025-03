Taxeringsrevisorn 5 i Malmö. Bild: Malmö stad

Bostadsrättsförening tvångsförvaltas – Trianon tar över

Juridik Klart för tvångsförvaltning av Taxeringsrevisorn 5 i Malmö.

Hyres- och arrendenämnden i Malmö har under fredagen meddelat att Taxeringsrevisorn 5, även kallat Kinesiska muren, ställs under tvångsförvaltning med omedelbar verkan. Miljönämndens ordförande välkomnar beskedet.

– Det här är ett historiskt beslut, det är första gången i Sverige som en bostadsrättsförening tvångsförvaltas. I dag är jag framför allt glad för de boendes skull som nu kommer få förutsättningar att skapa trygga och hälsosamma hem för sig och sina familjer, säger Sofia Hedén (S), kommunalråd med ansvar för miljö och service.



Sedan 2018 har det funnits ett pågående tillsynsärende för Taxeringsrevisorn 5 på grund av återkommande problem. Det ska ha rört sig om mögel i lägenheterna, ventilationsproblem och bristande värme. Det har även konstaterats att det finns en ökad risk för legionellabakterier i vattensystemet och hissarna i fastigheten är avstängda på grund av att brister inte har åtgärdats. Trots att höga vitesbelopp dömts ut har bostadsrättsföreningen inte agerat tillräckligt och situationen är fortsatt problematisk. Miljönämnden beslutade därför i november förra året att ansöka hos hyres- och arrendenämnden om att fastigheten ska ställas under förvaltning av en särskild förvaltare.



Till särskild förvaltare utses Trianon Resursen AB.

