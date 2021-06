Robert Boije. Bild: SBAB

Bostadspriserna: Ökningstakten bromsade in i maj

Bostäder Bostadspriserna fortsatte upp under maj med undantag för bostadsrätter i mellersta Sverige som föll med 0,4 procent. Ökningstakten var dock överlag lägre i maj än under april, särskilt för villor. Det visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under maj.

Under maj steg lägenhetspriserna som mest i Stormalmö (1,3 procent), tätt följt av Norra Sverige (1,2 procent). I Storstockholm och Storgöteborg ökade lägenhetspriserna med 0,6 procent. I Mellersta Sverige föll lägenhetspriserna med 0,4 procent.



– Utvecklingen under maj bekräftar den utveckling vi nu sett under några månader med en betydligt lugnare prisökningstakt på bostadsrätter. Vi har två regioner, Storgöteborg och Mellersta Sverige, där prisnivån nu är lägre än när den var som högst under pandemin, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



Villapriserna fortsatte att öka i samtliga regioner under maj, men med undantag för Norra Sverige gick ökningstakten ner. Till exempel ökade villapriserna i Storstockholm med 0,9 procent i maj jämfört med 4,3 procent i april.



– Jag brukar vara försiktig med att värdera prisförändringar på bostäder men med det senaste årets historiskt sett mycket höga prisuppgång på särskilt villor, driven av ändrade konsumtionsmönster under pandemin, tror jag att det ändå är bra att det nu lugnar ner sig lite på bostadsmarknaden, säger Robert Boije.

– Sverige öppnar nu upp allt mer efter att smittspridningen gått ned och om det medför en viss tillbakagång till mer normala konsumtionsmönster bör vi förvänta oss en betydligt mer dämpad utveckling på bostadsmarknaden de kommande månaderna.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen