Bostadspriserna fortsätter uppåt

Bostäder Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med en procent. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +7% för bostadsrätter och +10% för villor. Antalet sålda bostäder under årets första kvartal var lägre än 2021 men högre än 2020. Det visar den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter:

I centrala Stockholm var priserna oförändrade medan de ökade i övriga redovisade områden. I Stor-Stockholm, Stor-Malmö och i centrala Malmö var ökningen +2% medan den var +1% i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +5% och +12% där det lägre värdet gäller Stor-Göteborg medan det högre gäller centrala Stockholm.



– De största prisökningarna på årsbasis bland länen hittar vi i Västerbotten med +15% följt av Dalarna på +14% och Västernorrland på +13%, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villor

Under mars månad ökade priserna i Stor-Malmö med +2%, medan ökningen i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg blev +1%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +8% i Stor-Malmö och +10% i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg.

– De största prisökningarna på årsbasis bland länen hittar vi i Västerbotten med +17% följt av Värmland, Norrbotten, Södermanland och Gotland som alla ligger på +15%, säger Hans Flink



Marknaden

Under mars såldes drygt 1.100 färre bostäder jämfört med förra året men drygt 3.000 fler än 2020.

– Summerar vi första kvartalet kan vi konstatera att det såldes cirka 32.400 bostadsrätter och närmare 12.000 villor, vilket sammanlagt är -3% färre än förra året men +10% fler än 2020, säger Hans Flink.



Björn Wellhagen, vd, Mäklarsamfundet:

– Höga el- och bensinpriser, minskad köpkraft på grund av inflation och som svar på det stigande räntor har ännu inte fått effekt på prisutvecklingen. En majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar tror på oförändrade priser under det andra kvartalet, och en fjärdedel tror att villapriserna kan fortsätta stiga. Att utbudet på framför allt villor, men även större bostadsrätter är så lågt är en starkt bidragande orsak till det.

