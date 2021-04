Hans Flink. Bild: Mäklarstatistik

Bostadspriserna fortsatte uppåt i mars

Bostäder Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med två procent. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +8 procent för bostadsrätter och +17 procent för villor. Utöver de höga prisökningarna har det också sålts rekordmånga bostäder under årets första kvartal, det visar den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik.

Priserna ökade i samtliga redovisade områden. I Stor-Stockholm och centrala Göteborg och Malmö var ökningen två procent medan den var en procent i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis är nu sju procent i Stockholms- och Göteborgsområdet och tolv procent i Stor-Malmö.

Samtliga län visar prisökningar på årsbasis. De största prisökningarna hittar vi i Gotlands och Värmlands län med 33 respektive 28 procent, säger Hans Flink affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villa priserna ökade i mars i Stor-Göteborg med +3% och i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +16% i Stor-Göteborg till +20% i Stor-Malmö. Årsutvecklingen i såväl riket som i storstadsområdena är rekord sedan Mäklarstatistik började publicera statistik.



– Även samtliga län visar tvåsiffriga prisökningar på årsbasis, konstaterar Hans Flink.



– Hittills i år har det sålts rekordmånga bostäder. Bara i mars såldes 12.900 bostadsrätter vilket är över 30% fler än samma månad förra året. Samma jämförelse för villor visar +15%. Sammanlagt under årets första kvartal såldes det närmare 33.000 bostadsrätter (+14% mot 2020) och nästan 12.000 villor (+5%), säger Hans Flink.



Björn Wellhagen, vd, Mäklarsamfundet:

– Årets första kvartal präglades av fortsatta prisökningar på både bostadsrätter och villor. Utvecklingen drivs av förväntningar på låga räntor under en lång tid framöver i kombination med distansarbete och en kraftig stimulanspolitik. Just nu tyder mycket på att årets andra kvartal går i samma riktning. I vår senaste prognos tror 65 procent av fastighetsmäklarna på stigande småhuspriser under april till och med juni.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen