Börsen: Handel sämst, logistik fortsätter leverera

Publicerad den 26 Juni 2018

tweet

Bolag Nordiska fastighetsaktier med fokus på handelsfastigheter fortsätter att ha det motigt på börsen, medan logistikbolagen gynnas av ökat fokus på e-handel, enligt senaste upplagan av Pangeas Pangeas rapport Listed Overview.

Bild: Pangea

Mikael Söderlundh. Mikael Söderlundh.

Under de senaste tre åren har nordiska fastighetsaktier med fokus på handelsfastigheter tappat 3 procent på börsen, medan nordiska fastighetsaktier generellt har haft en god utveckling och stigit med 42 procent i genomsnitt.



– Köpcentrumbolagen har halkat efter på grund av hård konkurrens, låga marginaler och stadig tillväxt inom e-handeln. Många handelsplatser visar fortfarande goda siffror, men bolagen värderas försiktigt på aktiemarknaden, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.



För närvarande värderas de större köpcentrumbolagen på den nordiska huvudlistan nästan 25 procent under sina bokförda värden i genomsnitt, och enstaka mindre köpcentrumbolag på First North värderas ännu lägre, enligt rapporten.



– Den negativa utvecklingen följer en global trend och de större nordiska köpcentrumbolagen har faktiskt klarat sig bättre på börsen än sina globala konkurrenter under de senaste åren, fortsätter Mikael Söderlundh.



De nya köpmönstren har däremot gynnat logistiksektorn. De nordiska fastighetsbolagen med fokus på logistik har haft en stark börsutveckling och klättrat 19 procent i genomsnitt under det senaste året.



– Det finns en väldigt stark efterfrågan på logistikfastigheter över hela Norden för närvarande, vilket ger rekordlåga avkastningskrav. Vi arbetar med flera större transaktioner, och det är både svenska och internationella köpare som konkurrerar om objekten, säger Bård Bjølgerud, vd och partner på Pangea Property Partners.



Även fastighetsbolagen med fokus på kontor har haft en god börsutveckling och ökat med 11 procent under det senaste året, och bolagen med diversifierade fastighetsbestånd har ökat med 8 procent i genomsnitt.



Den noterade fastighetssektorn i Norden är större än någonsin tidigare. Det finns för närvarande hela 31 fastighetsbolag på huvudlistan samt 23 fastighetsbolag och projektutvecklare på First North, med ett samlat börsvärde på 51 miljarder euro.



– Vi har haft en situation under flera år där det kontinuerligt har kommit in nya fastighetsbolag på börsen, men samtidigt ser vi allt fler försök till utköp. Det är stor skillnad i prissättningen av olika segment och vi förväntar oss hög aktivitet även framåt, säger Andre? Lundberg, partner och projektledare på Pangea Property Partners.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

