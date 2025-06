Visualisering av ny lager- och kontorsbyggnad i Björröd. Bild: Skeppsviken

Börsbolaget flyttar in hos Skeppsviken

Uthyrning Skeppsviken tecknar ett sjuårigt hyresavtal med Kreate Sverige AB för en ny lager-, verkstad- och kontorsanläggning i Björröd, Härryda kommun.

Kreate Sverige AB välkomnar som den första hyresgästen av två på vår fastighet i Björröds industriområde som beräknas stå klar hösten 2026. Kreate etablerar sig i en nyproducerad anläggning om cirka 2 100 kvadratmeter samt cirka 3660 kvadratmeter uppställningsyta på fastigheten Björröd 1:211. Det gröna hyresavtalet sträcker sig över en sjuårsperiod och tillträdet är beräknat till september 2026.

– Efter en mycket god dialog med Kreate är vi oerhört glada att slutligen ha landat i en modern och optimerad produkt och ett hyresavtal som båda parter känner sig trygga i. Nu ser vi fram emot att så småningom sätta spaden i marken, säger Jonas Skingley, vd på Skeppsviken.



Hyresgästen ingår i den finska börsnoterade koncernen Kreate Group Oyj och verkar inom anläggningsbranschen, med specialistkunskaper inom berg-, betong-, mark- och grundläggningsarbeten.

– Vi ser fram till att flytta in i en nybyggd fastighet, som vi i samarbete med Skeppsviken kunnat skräddarsy helt efter våra behov. Förutom ett strategiskt bra läge bidrar den till att stärka vår närvaro och tillgänglighet på västra sidan av Sverige. Det här är ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling,säger Kenneth Wahlqvist, vd på Kreate Sverige AB.



Projektet driver tillsammans med Gotaholm Fastigheter i ett joint venture under namnet Björröd 1:211 AB. Samarbetet, som bygger på gemensamma värderingar och en strategisk sammansättning av kompetenser, inleddes sommaren 2023.

– Vi gick in i samarbetet kring Björröd efter ett strategiskt beslut om att öka vår andel projekt inom segmentet lager och lättindustri. Det är förstås mycket tillfredsställande att nu konstateras att det finns en stor efterfrågan och intresse för såväl nya och moderna lokaler som för marknadssegmentet i stort, säger Jonas Skingley, vd på Skeppsviken.



I och med avtalet med Kreate Sverige AB är fastigheten uthyrd till drygt 50 procent. Uthyrningsarbetet för den återstående ytan pågår.

