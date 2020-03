Kent Persson Bild: Ecpat

Borås: Vad kan vi vänta oss av politiken?

Fastighetsmarknadsdagen Borås Kent Persson, före detta moderat partisekreterare, numera samhällspolitisk chef på Heimstaden, analyserar det politiska läget med fokus på bostads- och byggpolitiken på Fastighetsmarknadsdagen Borås den 15 april. Anmäl dig nu – i kväll stänger vårt BOKA TIDIGT-erbjudande.

Kent Persson har över 20 års erfarenhet av strategisk rådgivning, organisationsutveckling och politik. Han var partisekreterare för Moderaterna under Fredrik Reinfeldt och har varit kommunalråd i Örebro. Han är sedan 2015 verksam inom Heimstaden där han nu är samhällspolitisk chef.



På Fastighetsmarknadsdagen Borås analyserar Persson det politiska läget i landet: De flesta är överens om att den dysfunktionella svenska bostadsmarknaden hade mått bra av en stor övergripande bostadsreform. Samtidigt styrs landet med hjälp av ett januariavtal som har beskrivits som ett smörgåsbord där de medverkande partierna har fått lägga fram sina hjärtefrågor och som saknar just det övergripande. Under vintern har statsministern och bostadsministern hållit i bostadspolitiska samtal med branschen. Vilka möjligheter finns till en utvecklad bostadspolitik framöver och hur kan den komma att se ut? Vad kan och bör branschen göra?



Fastighetsmarknadsdagen Borås hålls på Borås Kongress den 15 april. Fastighetssverige och Lokalnytt arrangerar tillsammans med näringslivsenheten i Borås. Du ser programmet för dagen här och du anmäler dig här. Fram till i kväll kan du anmäla fyra personer och bara betala för tre.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

