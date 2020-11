Borås City satsar på gemensam digital handel. Bild: Borås City

Borås Citys butiker satsar på gemensam e-handel

Handel Borås Citys butiker och verksamheter satsar tillsammans på en lokal och digital handelsplats. Projektet går ut på att boråsarna ska kunna e-handla från lokala butiker i stadskärnan, betala vid utcheckning och sen få en gemensam leverans av beställningarna hem till dörren samma dag, dessutom på ett hållbart sätt.

– Vi tror på att göra cityhandeln mer tillgänglig. Vi vet att boråsarna i hög utsträckning vill handla i sina lokala butiker och på detta sätt förenklar vi möjligheten, säger Caroline Wallin, cityledare på Borås City.



Den nya handelsplatsen har blivit aktuell som världen ser ut just nu men Caroline Wallin ser satsningen som långsiktig.

– Människors beteenden förändras hela tiden och vi i Borås City har bestämt oss för att vara med på den resan. Våra butiker ser en jättepotential i det här projektet där vi gemensamt skapar en attraktiv plattform med vårt lokala utbud. Handelsplatsen kommer att vara permanent och utvecklas med tiden, precis som kundernas köpvanor.



En viktig del i projektet är leveranserna. Alla beställningar som görs vardagar före kl. 17 kommer att köras hem samma dag i Borås tätort med omnejd. Dessutom på ett miljömässigt och hållbart sätt genom stadens citylogistikprojekt: Good Goods.



– Att skala upp citylogistikprojektet Good Goods via gröna och hållbara hemleveranser för att möjliggöra en fortsatt levande stadskärna känns som ett nytt och modernt grepp. Det stärker arbetet om ett tystare, renare och hållbarare centrum säger Sara Thiel, vikarierande näringslivschef och projektledare för Good Goods.



Stadskärnan i Borås har förutom shopping mycket annat att erbjuda, från Sommartorsdagarna och fika till krogar, konst och parker.



– Jag vet att en levande stadskärna betyder mycket för boråsarna och plattformens syfte är ska inte på något sätt ersätta den fysiska handeln i stan, tvärt om. Att göra stans utbud mer tillgängligt kommer skapa intresse och nyfikenhet från de Boråsare som idag inte ser stadskärnan som sin naturliga handels- och mötesplats, säger Caroline Wallin.



Vid lanseringen i månadsskiftet november/december kommer det att finnas åtta butiker på plats, en utav dem är butik n.y på Stora Brogatan:

– Vi är otroligt positiva till detta, inte minst utifrån den situationen som alla butiker befinner sig i just nu. På sikt ser vi stor potential i att bredda vår kundbas och attrahera fler besökare till vår fysiska butik, säger Karin Nyberg som driver butiken n.y i stan.



Den digitala e-handelsplatsen är ett pilot- och samverkansprojekt mellan Borås City, Good Goods, Borås Stad och plattformsleverantören Zipadoo. Aktörerna ser stor utvecklingspotential framåt i att addera fler butiker, fler funktioner för plattformen och möjligheten att köra ut till ett större geografiskt område.



– Initialt har fokus legat på butikerna i Borås City. Målsättningen med projektet är att kunna expandera satsningen för butikerna och verksamheterna i Borås med omnejd. Vi ser detta som en viktig långsiktig lösning för att möta handelstrenderna och som påskyndas av pandemin, säger Sara Thiel.

Marknadsplattformen kommer gå live månadsskiftet november/december 2020.



– Vi vågar nästan påstå att Borås är först ut i Sverige, ja till och med Norden med denna typ av helhetslösning där samverkan mellan staden och näringslivet gjort den möjlig, avslutar Anna Mattsson, etableringsansvarig och digital näringslivsutvecklare på Borås Stad

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

