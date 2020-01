Bopriserna i Göteborg steg med tre procent under 2019. Bild: Bjurfors

Boprislyft på tre procent i Göteborg – här är områdena med bäst utveckling

Bostäder Efter det breda prisfallet hösten 2017 återhämtade sig den svenska bostadsmarknaden med besked under 2019. För riket som helhet ökade priserna med 3,8 procent perioden december 2018 – november 2019. I centrala Göteborg klättrade priserna inte fullt lika mycket, men landade ändå på 3 procent. Kvadratmeterpriset låg i genomsnitt på 60 389 kronor. Ett snittpris som dämpades något efter sommarens toppnotering på 62 488 kronor, enligt Bjurfors.

Priser i Göteborg.

– Det är en stabil marknad med ett ökat köptryck på framför allt större våningar. Vi har sett en höst där köpare och säljare har hittat varandra och under den senaste tiden har vi sålt fler objekt än någonsin på förhand. Dessutom har man köpt för en större köpeskilling, vilket snarare har påverkats av årets starka utveckling på börsen än de låga räntorna, säger Peter Waern, försäljningschef på Bjurfors i centrala Göteborg.



Peter Waern anser att prisutvecklingen i centrala Göteborg har varit sundare än tidigare års kraftiga uppgångar. Många fastigheter ägs av äldre föreningar med en låg skuldsättningsgrad, vilket fungerar som skydd mot potentiella räntehöjningar. Dessutom byggs inga nya bostäder i centrala Göteborg, vilket lär trycka upp priserna i framtiden.



– Det är fortfarande ett begränsat utbud och historiskt sett har det varit en god investering att köpa en bostad i centrala Göteborg. Om det inte skulle hända något dramatiskt i den svenska ekonomin så lär priserna gå upp även i framtiden, säger Sven-Erik Kristensen, regionchef på Bjurfors Göteborg.



Områden som Lorensberg, Vasastan och Nedre Johanneberg är populära bland spekulanter. Peter Waern menar att det som är attraktivt i dag kommer att bli än mer eftertraktat i framtiden. Under den stora visningsveckan, som pågår mellan 6–12 januari 2020, köps och säljs det flest bostäder under hela vinterhalvåret. Det är en period då köp- och säljintresserade borde hålla extra koll på marknaden.



– Unika bostäder kommer slå prisrekord. Vi ser att fler kunder med större kapital visar ett allt starkare intresse för centrala Göteborg. Trenden just nu är att det skiljer sig väldigt mycket i pris när det gäller vilket våningsplan du köper bostaden på, säger Peter Waern.



För hela Göteborgsområdet var prisökningen 2,1 procent under 2019. Totalt såldes 8 131 bostäder med ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 47 608 kronor. Förutom centrala Göteborg bidrog förorterna starkt till ökningen, där områden som Angered-Bergsjön (7,6 procent) och Västra Göteborg (5,7 procent) stack ut.



Utöver den goda prisutvecklingen i Göteborg visade även närliggande kommuner positiva siffror. Bland annat steg priserna på bostadsrätter i Lerum och Mölndal med 6,8 respektive 7,9 procent.



– När priserna ökar i innerstaden söker sig kunderna till lägre prissatta områden, avslutar Peter Waern.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen