Peter Wallin, vd för Bonava Bild: Karl Nordlund.

Bonava vänder till vinst

Bolag Bonava ökade omsättningen med över 55 procent i det första kvartalet jämfört med året innan. Nettoresultatet vände till att bli positivt under perioden.

Omsättningen steg till 2 863 miljoner kronor (1 845).



Antal sålda bostäder var 874 (1 119), och antalet produktionsstarter uppgick till 410 (518).



– Vi fokuserar särskilt på bruttomarginalen som ökade till 13,0 (12,9) procent. Vår affärsvolym varierar mellan kvartalen eftersom vi rapporterar enligt färdigställandemetoden. Baserat på beräknat färdigställande förväntar vi oss att volymen under det tredje kvartalet blir lägre jämfört med föregående år. En stor del av våra volymer och resultat kommer att redovisas under det fjärde kvartalet, kommenterar vd Peter Wallin.



Rörelseresultatet blev 141 miljoner kronor (25), med en rörelsemarginal på 4,9 procent (1,4).



Resultatet före skatt var 106 miljoner kronor (-8).



Resultatet efter skatt blev 77 miljoner kronor (-6), och per aktie 0,72 kronor (-0,06).



Innan rapporten släpptes på fredagsmorgonen meddela Bonava att man sänker sina finansiella mål efter det tidigare beslutet att avveckla sin verksamhet i St. Petersburg. För 2024 väntar sig bolaget att resultat före skatt uppgår till 1,3 miljarder kronor (1,6) och antal sålda bostäder landar på 5 800 (7 000). För 2026 väntas resultat före skatt uppgå till 2,0 miljarder kronor (2,2) och att antalet sålda bostäder bli 7 000 (8 000).



Beslutet kopplat till Ryssland påverkar också prognosen för antalet produktionsstarter i år. Bonava sänker denna siffra till 4 200 från 6 000.

