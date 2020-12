Ältadalen i Nacka. Bild: Colliers

Bonava säljer ytterligare en etapp i Ältadalen, Nacka

Transaktioner Bonava har sålt ytterligare en etapp i Ältadalen, Nacka. Köpare är Innovation Properties och Borohus som köper cirka 3 600 kvadratmeter ljus BTA.

Ältadalen är ett område med visioner om långsiktig hållbarhet. Det ligger nära naturen, med gott om cykelvägar och bra kommunikationer för den som enkelt vill kunna ta sig in till stan., Området är del av en kommunal satsning som går under namnet "Ännu mera Älta 2025".



Innovaton Properties och Borohus köpte en etapp i Ältadalen 2019. Du köper duon alltså en andra. De avser att uppföra moderna radhus/parhus. Projektet beräknas byggstarta under Q2/Q3 2021.



Bonava hade Colliers som rådgivare.



Joachim Svedberg, Acting Head of Capital Markets på Colliers:

– Vi märker av ett ökat intresse kring alla typer av byggrätter och det känns verkligen som att marknaden är tillbaka för fullt, trots en tidigare oro på privatbostadsmarknaden. Vi har mer i pipen och hoppas på ett intensivt transaktionsår 2021.



Ansvarig Projektledare på Colliers var Tobias Magnussen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

