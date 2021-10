Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Karl Nordlund

Bonava säljer tillgångar i Köpenhamn

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om att avyttra sin återstående landbank i Köpenhamn, Danmark till Ikano Bolig A/S för en kontant köpeskilling om 545 miljoner svenska kronor. Avyttringen medför en positiv resultateffekt före skatt, inklusive transaktionskostnader, om 226 miljoner svenska kronor under det fjärde kvartalet 2021. Bonava säljer även 62 hyreslägenheter i Hamburg till Warburg-HIH Invest Real Estate.

Den 25 maj 2021 meddelade Bonava beslutet att avveckla sin verksamhet i Köpenhamn för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet i koncernen samt planen att sälja den återstående landbanken under det andra halvåret 2021. Bonava har nu tecknat avtal om att avyttra sin landbank i Köpenhamn, som omfattar fyra fastigheter, till Ikano Bolig A/S. Bonava kommer slutföra och överlämna fyra pågående byggprojekt till slutkund enligt plan.

– Det är mycket glädjande att kunna tillkännage denna affär som synliggör både ett intresse för och ett värde av våra tillgångar i Köpenhamn. Marken kommer nu att vidareutvecklas av en ny ägare med regionalt fokus. Vi kommer målmedvetet att slutföra och överlämna pågående projekt till våra kunder och fortsatta arbetet med att stegvis avveckla vår danska verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, säger Peter Wallin, vd och koncernchef för Bonava.



Transaktionen beräknas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2021. Bonavas danska verksamhet förväntas vara helt avvecklad under 2023, medan garantiåtaganden kvarstår under perioden fram till 2032.



Bonava har även meddelat att man säljer 62 hyreslägenheter och en förskola i Hamburg, Tyskland, till Warburg-HIH Invest Real Estate. Bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det andra kvartalet 2024.

– Wedel är ett alltmer populärt område i Hamburg, en stad där det är ont om nya bostäder. Därför förvandlar vi en tidigare bensinstation till ett grönt och hållbart bostadskvarter för alla generationer, säger Sabine Helterhoff, affärsenhetschef, Bonava Tyskland.



Projektet innefattar två flerfamiljshus och en förskola i området Wedeler Tor. Grannskapet är beläget strax utanför Hamburg och är en del av "Wedeler Tor", där Bonava totalt planerar att bygga 135 bostäder.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

