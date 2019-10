Bonava säljer till NREP

Västerås. Bild: Västerås stad

Transaktioner Bonava säljer ett hyresrättsprojekt till NREP Nordic Strategies Fund III. Affären omfattar 162 hyreslägenheter belägna i den nya stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås. Projektet beräknas resultatavräknas under det fjärde kvartalet 2021.

– Tillsammans med NREP kan vi nu erbjuda Västeråsborna nyproducerade och välplanerade hyreslägenheter vid Öster Mälarstrand. Det här utgör starten av ett nytt attraktivt område nära både Mälaren och de centrala delarna av Västerås. Hyresrätter utgör en viktig del i att förverkliga vår vision att skapa hem och levande områden där människor trivs, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, Bonava Sverige.



Kvarteret Förseglet har både ett centralt och sjönära läge invid Mälarens strand. De två byggnaderna kommer även att erbjuda de boende en unik utsikt över staden. Projektet ingår i den första av tre etapper där Bonava över tid ska utveckla cirka 500 hem i det aktuella grannskapet.

