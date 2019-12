Joachim Hallengren. Bild: Bonava

Bonava säljer 64 hyreslägenheter i Schönefeld

Transaktioner Bonava säljer 64 hyreslägenheter till pensionsfonden Bewag i Schönefeld, Tyskland. Bostäderna förväntas resultatavräknas och överlämnas till kund under det andra kvartalet 2022.

– Utveckling av prisvärda och attraktiva hyresrätter spelar en viktig roll för att förverkliga vår vision att skapa hem och levande områden där människor trivs. Vi är glada över att genomföra ytterligare en affär med Bewag i Schönefeld, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef, Bonava.



Detta är den nionde affären Bonava genomför med Bewag och det tredje samarbetet i det nyutvecklade bostadsområdet "Wohnen am Park", söder om Berlin. Produktionen förväntas starta under det första kvartalet 2020.



Den tyska marknaden har ett stort behov där man räknar med att cirka 400 000 nya bostäder behöver byggas årligen under de kommande tio åren. I våras utsågs Bonava till Tysklands mest aktiva bostadsutvecklare för sjunde året i rad enligt marknadsundersökningsföretaget Bulwiengesa.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

