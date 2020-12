Bonava säljer i Lübeck. Bild: Bonava

Bonava säljer 155 hyreslägenheter i Lübeck

Transaktioner Bonava säljer 155 hyreslägenheter i Lübeck, Tyskland, till fastighetsbolaget Industria Wohnen. Affären uppgår till cirka 45 miloner euro.

Bostäderna ska färdigställas i tre etapper, där de första bostäderna beräknas överlämnas till kund och resultatavräknas under det tredje kvartalet 2022.



– Tyskland är en strategiskt viktig marknad för oss och där är behovet av prisvärda hem fortsatt stort. Det finns därför en god efterfrågan från investerare att investera i hyreslägenheter vilket den här affären visar, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef, Bonava.



Det nya grannskapet har utvecklats i dialog med allmänheten för att lyssna in medborgarnas behov och önskemål i utformningen av bostadsområdet. De 155 lägenheterna kommer att inrymmas i tio flerfamiljshus. Grannskapet präglas av hållbara lösningar såsom gröna tak, elektromobilitetserbjudanden och ett underjordiskt system för insamling av avfall.



I Tyskland ser marknadsanalytiker ett stort behov där man räknar med att cirka 400 000 nya bostäder behöver byggas årligen under de kommande tio åren.

