Bonava säljer 154 hyreslägenheter i Stockholm. Bild: Bonava

Transaktioner Bonava säljer 154 svanenmärkta hyresrätter i Sollentuna, Stockholm, till NREP. Affären uppgår till 431 miljoner kronor och är villkorad av bygglov.

De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2023. Inflyttning kommer att ske successivt från och med det tredje kvartalet samma år.

– Intresset för våra attraktiva hyresrättsprojekt är stort. Vi är glada att genom den här affären kunna bidra till utvecklingen av attraktiva Väsjön och bygga fler hyresrätter i Stockholm, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, Bonava Sverige.



Grannskapet är beläget vid Väsjö torg, ett område under utveckling med närhet till skolor, service och den kringliggande naturen vid Väsjöbacken och Väsjön. Sollentuna kommuns ambitioner är att skapa 4 000 bostäder runt Väsjön.

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company



NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by working with focused investment strategies and hands-on active asset management in the Nordics.





NREP was established in 2005 and has since then raised eight funds and executed 180 property acquisitions and developments in the Nordic region of which 81 have been exited



Today NREP has approx. € 2.4 billion in assets under management and employs in excess of 65 dedicated professionals of which more than half make up the in-house transaction ...

