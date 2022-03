Peter Wallin, vd för Bonava Bild: Karl Nordlund.

Bonava om Rysslandsverksamheten

Bolag Verksamheten i S:t Petersburg uppgick till fem procent av Bonavas nettoomsättning 2021. Här ger bolaget sin syn på läget och påverkan på Bonava.

Bonava skriver:



"Den väpnade konflikten som pågår i Ukraina är en humanitär katastrof vilken medför en osäkerhet för vår verksamhet. Vi följer utvecklingen noggrant och de eventuella effekter den kan medföra för vårt bolag. Det är för tidigt att uttala sig om hur Bonava kommer att påverkas men givet situationens allvar ökar vi transparensen kring vår verksamhet i S:t Petersburg.



Vår högsta prioritet är att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet. Bonava har 370 kollegor i S:t Petersburg. Vi följer löpande all tillgänglig information för att skapa oss en överblick över hur situationen utvecklar sig, detta för att kunna fatta de bästa besluten för våra anställda och vår verksamhet. För tillfället ser vi inte någon särskild påverkan på våra övriga marknader.



Under 2021 uppgick nettoomsättningen i S:t Petersburg till 745 MSEK motsvarande 5 procent av koncernens nettoomsättning. S:t Petersburgs del av det totala rörelseresultatet för koncernen 2021 uppgick till 155 MSEK. Bonava har idag 810 bostäder i produktion i S:t Petersburg och produktionen fortgår enligt plan. Majoriteten av de bostäder som är i produktion har kunderna redan förskottsbetalat och dessa förväntas överlämnas under slutet av 2022 och början på 2023. Bonava har inga produktionsstarter planerade under det första kvartalet i S:t Petersburg.

Kortsiktigt innebär den ryska centralbankens beslut, att höja reporäntan till 20 procent, inte någon väsentlig effekt för Bonava. Den lokala projektfinansieringen kommer inte att påverkas i någon högre utsträckning då både Bonavas upplåning och utlåning är baserad på reporäntan. På medel-och lång sikt är det svårare att förutspå huruvida detta kommer att påverka oss eller inte. Det finns ingen internutlåning från Sverige utan all finansiering sker lokalt i S:t Petersburg med hjälp av våra relationsbanker, vi har således ingen riskexponering mellan våra marknader. Våra relationsbanker har idag möjlighet att utföra betalningar. Bonava har ingen säkring i rubel vilket innebär att nedgången i rubel får en negativ omräkningseffekt på bolagets siffror. Den rubelkurs som gällde vid stängning den 28 februari hade en negativ påverkan på koncernens eget kapital om minus 129 MSEK givet redovisat eget kapital om 666 MSEK per den 31 december 2021. S:t Petersburgs del av totalt eget kapital i koncernen uppgick till 8 procent.



Bonava har sedan 2006 skapat grannskap i S:t Petersburg. Bolaget bygger bostäder till familjer vilka har en önskan att köpa en hållbar bostad av hög kvalitet. I S:t Petersburg har Bonavas höga standard för hälsa och säkerhet och bolagets uppförandekod bidragit till att förändra branschen i en ansvarstagande riktning. Bolaget var den första aktören att driva bostadsutveckling utifrån en hållbarhetsagenda."

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen