Bonava: Ökat antal sålda bostäder, bibehållen utdelning

Bild: Bonava

Publicerad den 24 Januari 2019

Joachim Hallengren.

tweet Skicka till e-post

Bolag Bonava redovisar en stark Q4-rapport med ökat rörelseresultat och ökat antal sålda bostäder. Under 2018 gick Tyskland om Sverige som bolagets största marknad.

Q4-siffrorna:

Nettoomsättningen uppgick till 6 206 (6 055) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 899 (820) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 61 (45) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 762 (650) MSEKResultat per aktie uppgick till 7,07 (6,03) SEK.

Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 3 368 (2 603).

Antalet bostäder i produktion vid periodens slut uppgick till 10 712 (9 880).

Försäljningsgraden i pågående produktion uppgick till 68 (68) procent.

Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 2 769 (2 496).

Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 2 471 (2 412).



2018-siffrorna:

Nettoomsättningen uppgick till 14 008 (14 479) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 1 654 (1 946) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 245 (492) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 265 (1 402) MSEK.

Resultat per aktie uppgick till 11,74 (12,99) SEK.

Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 6 478 (6 702).

Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 6 009 (5 702).

Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 5 225 (5 464).

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,20 (5,20) SEK per aktie.



Vd Joachim Hallengren:

– När jag blickar tillbaka på Bonavas resa kan jag konstatera att vår analys av bostadsmarknaden och vårt val av strategi tjänar oss väl. Under tiden som den svenska bostadsmarknaden slog nya prisrekord år efter år och många fäste blicken på det dyrare segmentet så har vi effektiviserat och rationaliserat våra processer för att möta morgondagens bostadsbehov med fler prisvärda bostäder.



– Vi avslutar året med ett starkt kvartal och vi står vid inledningen av det nya året på en stabil grund med goda förutsättningar framåt. Under kvartalet sålde vi fler bostäder, ökade antalet starter med nästan 30 procent och levererade ett starkt resultat och ett bra kassaflöde. Under året gick Tyskland om Sverige som vår största marknad. Vår tillväxt i Tyskland är ett konkret exempel på ett av våra strategiska vägval som innebär att vi ska växa på de marknader som genererar bäst avkastning. Den tyska bostadsmarknaden är stark och under kvartalet sålde vi fler bostäder samtidigt som vi ökade antalet starter med ungefär 40 procent jämfört med i fjol.



– Den tyska marknaden utgör nu 43 procent av våra 10 712 bostäder i produktion. I Finland är marknaden god och vi sålde något fler bostäder till konsumenter i kvartalet. Dessutom börjar vi även se effekterna av våra insatser för att förbättra lönsamheten. Bostadsmarknaden i Sverige är fortsatt avvaktande men trots det sålde vi fler bostäder i kvartalet jämfört med i fjol. Jag noterar att bostadspriserna under året i stort sett är oförändrade vilket skapar förhoppningar om att marknaden stabiliserats. Med detta sagt är det dock fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om framtiden. Jag är stolt över att vi trots en avvaktande marknad i Sverige totalt i koncernen sålde fler bostäder under helåret jämfört med i fjol. Vid utgången av året hade vi nästan 1 000 flerbostäder i produktion jämfört med i fjol med en bibehållen god försäljningsgrad om 68 procent. Detta bekräftar stabiliteten i vår affärsmodell.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF