Joachim Hallengren. Bild: Bonava

Bonava köper norsk bostadsutvecklare

Transaktioner Bonava köper bostadsutvecklaren Urbanium AS för 608 miljoner norska kronro på kassa- och skuldfri basis. Urbaniums verksamhet innefattar främst en landbank i Oslo med omnejd. I och med förvärvet stärker Bonava sin position på den norska marknaden.

Bonava Norge AS, ett helägt dotterbolag till Bonava AB, har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Urbanium AS. Urbanium har sedan 2003 utvecklat och sålt bostäder i Oslo samt i centrala tätorter i Osloregionen. Bolaget har under de senaste åren köpt och utvecklat en attraktiv landbank med potential för färdigställande av närmare 1 000 bostäder de kommande sju åren. För närvarande är ett projekt om cirka 50 lägenheter i produktion med beräknat färdigställande i början av 2021. Urbanium har sju anställda och omsatte cirka 247 miljoner NOK under 2018.



Bonavas ambition är att integrera bolagets befintliga organisation och fortsätta utveckla marknadspositionen i Oslo. Transaktionen innebär att Bonava stärker sin position i Norge där Bonava idag endast har verksamhet i Bergen.



– Urbanium har en attraktiv landbank med projekt som är helt i linje med Bonavas ambition att utveckla grannskap och prisvärda hem som fler har möjlighet att bo i. Det i kombination med goda marknadsförutsättningar såsom befolkningstillväxt, urbanisering, samt stor brist på bostäder och stark efterfrågan gör att vi ser en stor potential till värdeskapande, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef på Bonava.



Förvärvet av Urbanium kräver godkännande av den norska konkurrensmyndigheten. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2019.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen