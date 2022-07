Peter Wallin. Bild: Karl Nordlund

Bonava förbättrar bruttomarginal och ökar resultat före skatt

Bolag Fler resultatavräknade bostäder med högre marginaler för Bonava.

Andra kvartalet, april – juni 2022

# Nettoomsättningen uppgick till 3 755 (3 379) MSEK

# Bruttomarginalen förbättrades till 15,2 (13,8) procent

# Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 338 (257) MSEK

# Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 9,0 (7,6) procent

# Resultat före skatt uppgick till 303 (101) MSEK

# Resultat per aktie uppgick till 2,01 (0,71) SEK

# Soliditeten var 33,0 (31,4) procent

# Antal byggrätter uppgick till 36 700 (33 800)

# Antal sålda bostäder var 769 (1 246)

# Antal produktionsstarter uppgick till 979 (1 341)



Sex månader, januari – juni 2022

# Nettoomsättningen uppgick till 6 619 (5 224) MSEK

# Bruttomarginalen förbättrades till 14,3 (13,5) procent

# Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 480 (282) MSEK

# Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 7,2 (5,4) procent

# Resultat före skatt uppgick till 409 (93) MSEK

# Resultat per aktie uppgick till 2,73 (0,65) SEK

# Soliditeten var 33,0 (31,4) procent

# Antal byggrätter uppgick till 36 700 (33 800)

# Antal sålda bostäder var 1 643 (2 365)

# Antal produktionsstarter uppgick till 1 389 (1 859)



Vd och koncernchef Peter Wallin kommenterar:

– Vårt mål att förbättra lönsamheten genom en stramare kostnadskontroll och en mer effektiv produktion, kombinerat med en tydligare och effektivare styrning av koncernen, börjar gradvis återspeglas i siffrorna. Vi levererade en ökad bruttomarginal om 15,2 (13,8) procent under kvartalet, och resultat före skatt ökade till 303 MSEK (218 MSEK före jämförelsestörande poster).

– Det pågår en hel del aktivitet i hela organisationen för att säkerställa lönsamma starter och överlämningar. Vi redovisade närmare 1 000 starter under andra kvartalet trots att vi fortfarande väntar på bygglov där vi i övrigt är startklara. Vår prognos om att starta 4 200 bostäder kvarstår. Vi kan se tillbaka på en väldigt aktiv period de senaste 18 månaderna där vi har förbättrat oss inom många områden. Jag är verkligen stolt över hur organisationen tagit sig an de olika utmaningarna som varit.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

