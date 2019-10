Bild: BoKlok

Boklok planerar för 200 hem i Bristol

Bostäder Under våren tog Boklok klivet in på den engelska marknaden för att bygga hållbara hem till ett lågt pris även för britterna. Nyligen nåddes en viktig milstolpe för Boklok UK, då Bristol City Council godkände planerna för Bokloks första brittiska projekt.

I tisdags kväll meddelade Bristols borgmästare, Marvin Rees, att de kommer att utveckla området Airport Road i södra Bristol tillsammans med BoKlok. Utvecklingen ska ske som en del i ett initiativ att testa innovativa modul- och off-site lösningar.

– I Bristol vill vi bjuda in idéer från hela världen och vara fantasifulla när det gäller att lösa stadens bostadskris. Det är precis vad Boklok kommer att bidra med, med dessa spännande planer, säger Marvin Rees, borgmästare i Bristol.



Området Airport Road blir Boklok UK:s första projekt i Bristol. Här kommer Boklok att bygga 200 hem. Omkring 140 av dessa kommer att säljas under varumärket Boklok, och de övriga kommer att köpas av så kallade social housing associations i enlighet med hur det brittiska bostadssystemet fungerar.

– Bristol är en viktig stad för oss. Vi ser många möjligheter och har etablerat bra relationer. Vi är här för att stanna, lång tid framöver. Vi vill göra det möjligt för fler att förverkliga sin dröm om att äga sitt hem, säger Henrik Johnsson, vice president Boklok UK.



Boklok UK har som mål att starta de första byggprojekten under 2020. Området på Airport Road är en stor del i detta och projektet beräknas starta under hösten 2020. De första kloka hemmen att flytta in i på engelsk mark beräknas stå klara 2021/2022.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen