Bockasjö tecknar hyresavtal om 19 000 kvadratmeter med Outnorth

Uthyrning Bockasjö har tecknat ett längre hyresavtal med den snabbväxande e-handlaren Outnorth som kommer hyra 19 000 kvadratmeter i en av de fastigheter som Bockasjö uppför och äger på Hisingen. Fastigheten, som är under uppförande, kommer vara färdigställd i början av nästa år.

Outnorth flyttar sin logistikverksamhet från Växjö under våren 2021 och med start i april kommer verksamheten att gå skarpt i den nya fastigheten på Hisingen.

Outnorth är en snabbväxande e-handlare specialiserad på att sälja kläder, skor och utrustning för aktiviteter och träning utomhus. Outnorth har haft en succéartad utveckling och fortsätter att växa efter en rekordstark försäljning under 2020. Bolaget ägs av det välkända danska bolaget Egmont Publishing A/S.

– Outnorth befinner sig i en stark expansion och den nya fastigheten på Hisingen möter såväl vårt behov av mer kapacitet, modern utformning som utomordentligt logistiskt läge, säger Harald Ennen, vd på Outnorth.

– E-handeln visar en kraftig tillväxt inom alla segment och behovet av nya logistikytor är stort – det visar om inte annat det hyresavtal vi tecknat med Outnorth. Vi ser verkligen fram emot att få hälsa Outnorth välkomna till Hisingen och vår nybyggda fastighet, säger Joakim Hedin, vd för Bockasjö.



Bockasjökoncernen befinner sig i stark expansion och har fem fastigheter under uppförande med en total yta om cirka 160 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. De fastigheter som är under uppförande är belägna på Hisingen – Göteborg, Rosersberg – Stockholm samt Landvetter Airport City.



CBRE, genom Christoffer Bladh Nord, har agerat rådgivare i denna uthyrning.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen