Jacob Blombäck. Bild: Blooc

Blooc rekryterar arkitekt

Bolag Jacob Blombäck stärker Bloocs arkitektteam. Han lämnar därmed Koncept Stockholm efter 18 år.

Innan jul blev det klart att Jacob Blombäck rekryteras till Bloocs arkitektavdelning som leds av Henni Ruohonen, arkitekt och designchef. Jacob Blombäck kommer senast från Koncept Stockholm där han har arbetat de senast 18 åren.



Intresset för bostäder och bostadsområden utvecklade av bostadsutvecklaren Blooc är stort och för att möta bolaget femårsplan behöver bland annat arkitektavdelningen växa. Rekryteringen inleddes under hösten och omkring 300 ansökningar kom in. Jacob Blombäck blir en av de två nya arkitekter som bolaget skall anställa i nuläget.

– Vi har haft nöjet att arbeta tillsammans tidigare och jag vet att Jacob kommer att tillföra en gedigen teknisk erfarenhet till arkitektavdelningen som kommer att komplettera oss på ett väldigt bra sätt. Han kommer att få en ansvarig roll inom frågor kring ritningssystem och byggtekniska lösningar. Det kommer hjälper oss att driva vår produkt- och projektutveckling ytterligare ett steg framåt genom att skapa möjligheter för flera designstarka lösningar, säger Henni Ruohonen, arkitekt och designchef på Blooc.



Jacob Blombäck är en erfarenhet arkitekt som tillsammans med Bloocs övriga arkitektavdelning kommer att utveckla bolagets kommande bostadsområden. Han kommer också vara ArchiCad-ansvarig och ansvara för att säkerställa Bloocs standardhandlingar.

– Att få helhjärtat ägna sig åt bostadsarkitektur hos Blooc känns väldigt inspirerande och stimulerande, men också ansvarsfullt eftersom som man som arkitekt påverkar människors vardag och liv i sina hem. I det sammanhanget känns Bloocs princip om gradvis förfining och stegvis anpassning av en beprövad husmodell som en både hållbar och trygg metod, dels för oss arkitekter men framför allt för de som ska bo i husen, säger Jacob Blombäck.



Sedan Blooc grundades 2011 har bolaget utvecklat 22 bostadsområden i Stockholm, Uppsala och Eskilstuna och under 2021 etablerar sig Blooc även i Skåne, Åhus. Blooc har sedan starten alltid värnat om hög nivå på arkitektur och blivit uppmärksammad för sin unika design. De stora antalet ansökningar är i sig ett glädjeämne och visar på att många kompetenta arkitekter kan se en framtida karriär på bostadsutvecklaren som sedan 2017 är delägt av Derome.

– Vi är såklart väldigt smickrade över att få så många fina ansökningar och särskilt nöjda att kunna välkomna Jacob Blombäck till vårt team. Det här är en av två viktiga strategiska rekryteringar för att kunna infria våra högt uppsatta mål närmaste fem åren. Jag ser fram emot den kommande tiden och vet att Henni med teamet kommer att leverera nästa nivå när det kommer till utformningen av framtidens bostadsområden. Det är avgörande att vi fortsätter att ligga i framkant när det kommer till arkitektur och design, säger Stefan Gustavsson, vd på Blooc.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen