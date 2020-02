Blooc och SHH Bostad bygger i Steninge Slottsby. Bild: Blooc

Blooc och SHH Bostad bygger i Steninge Slottsby

Bostäder Nyligen tecknades avtal mellan bostadsutvecklaren Blooc och SHH Bostad om ett nytt bostadsprojekt i Steninge Slottsby Sigtuna, som de har för avsikt att utveckla tillsammans. Brf Slottsträdgården omfattas av omkring 32 stadsradhus ritade av arkitekterna på Blooc.

Projektet planeras att säljlanseras under våren 2020. Bygglovsansökan till kommunen skickas in under Q1 2020.



– Vi är väldigt glada över att inleda ett samarbete med SHH Bostad eftersom vi under längre tid fört dialog med SHH om att hitta ett gemensamt första projekt att driva tillsammans. Vi båda brinner för bostäder och delar visionen om att utveckla bostäder som folk har råd att bo i, utan att kompromissa på samtida arkitektur och design, säger Stefan Gustavsson, vd på Blooc.



I Steninge Slottsby har alla bostäder nära till naturen, bad och båtliv i Mälaren, bara några minuter bort. Här skapas en levande plats där butiker, restaurang och naturupplevelser redan finns på plats. Sigtuna ligger några minuter bort med bil, till både Uppsala och Stockholm tar du dig på 30 minuter och dessutom har du hela världen runt hörnet med tio minuter till incheckningen på Arlanda. Under det senaste året har flera andra aktörer produktionsstartat sina kvarter och flera familjer bor nu i området.



– Vi ser fram emot att utveckla Brf Slottsträdgården tillsammans med Blooc. De har precis som vi lång erfarenhet av att utveckla prisvärda och välplanerade hem med modern inredning och tilltalade design till ett bra pris. Något som också tilltalar oss är att Blooc tillsammans med sin delägare Derome kan erbjuda hållbara bostäder i trä, vilket vi gillar, säger Johan Spång, projektutvecklare SHH Bostad.



Steninge Slottsby kommer färdigbyggt att rymma omkring 750 bostäder för små och stora familjer. Det skall bli Sigtunas bästa plats för barnfamiljer. Området består av elva tun, små områden i området, där olika typer av hus och boendeformer blandas. Brf Slottsträdgården planeras i tun 7. Den nya förskolan kommer rymma sex avdelningar och skolan blir två-parallelig för barn i klass F-6.



– Steninge Slottsby är ett bostadsområde med värdefull kulturhistorisk karaktär med det gamla slottet som hjärtat i byn. Arkitekturen i projektet samspelar med det traditionella uttrycket i området fast med en kontemporär tolkning – byliv i en ny tappning. Omringat av vacker natur, mysiga butiker, en restaurang i centrumet av byn samt med nya skolor i området har vi möjligheten att skapa nya drömhem enligt Bloocs vision "Modern Suburban Living". Bostäderna i projektet är 99 kvadratmeter fördelat på ett socialt entréplan och ett privat våningsplan med fyra sovrum, vilket motsvarar både behoven och budgeten hos den moderna aktiva barnfamiljen, säger Henni Ruohonen, arkitekt på Blooc.

