Blackstone och Areim hyr ut 8 500 kvadratmeter

Bild: Tomteboda

Publicerad den 5 Mars 2019

Blackstone och Areim hyr ut 8 500 kvadratmeter i Tomteboda till Thorengruppen.

tweet Skicka till e-post

Uthyrning Thorengruppen öppnar fyra skolkoncept på 8 500 kvadratmeter hos Blackstone och Areim i Tomteboda.

Annons

Thorengruppen har öppnat den första av fyra skolor i en av Sveriges största och mest välkända byggnader, Tomteboda. De tre andra skolorna flyttar in i nyrenoverade och skräddarsydda lokaler i etapper under de kommande två åren. Totalt omfattar uthyrningen 8 500 kvadratmeter, med en hyrestid på tolv år. Tomteboda ägs av Areim och Blackstone och förvaltas av Obligo Real Estate.



Ett av Sveriges största och ledande företag inom utbildningssektorn, Thorengruppen, etablerar ett kluster av fyra skolor i Tomteboda. Restaurangskolan Astar öppnades i januari i år, och upptar cirka



2 000 kvadratmeter. De tre andra skolorna, Thoren Business School, Thoren Innovation School och Yrkesgymnasiet, flyttar in i etapper under de kommande två åren. Totalt kommer skolorna att ha cirka 1 000 studenter och 85 heltidsanställda. Skolornas lokaler totalrenoveras och blir mycket spännande och effektiva. Alla 8 500 kvadratmeter hamnar på ett våningsplan, med massor av naturligt ljus och takhöjder på upp till cirka sex meter. En ny och separat entré har byggts för skolorna.



Tomteboda är en betydelsefull och historisk byggnad i Solna, strax norr om Stockholms city. Fastigheten byggdes i början av 1980-talet och är en av de största byggnaderna i Sverige med mer än 100 000 kvadratmeter bruttoyta. Den ritades av den berömde arkitekten Gustaf Rosenberg i Rosenbergs arkitekter och är ett av de mest unika exemplen på 80-talsarkitektur i Sverige. 1984 fick Tomteboda det prestigefyllda "Tengbomspriset" för sin toppmoderna design.

– Vi rekonstruerar Tomteboda så att fastigheten återigen blir en modern och flexibel produkt som möter hyresgästernas behov och krav, både nu och långt in i framtiden. Egendomen, liksom det omgivande friluftsområdet, genomgår en massiv omvandling under de kommande åren och vi investerar betydande belopp för att göra Tomteboda riktigt attraktivt för nya och befintliga hyresgäster. Våra ambitioner är extremt höga, säger Morten Wettergreen på Obligo.



Efter uthyrningen till Thorengruppen och andra nyligen gjorda uthyrningar har Tomteboda cirka 15 000 kvadratmeter lediga lokaler. Majoriteten av denna yta utgörs av en tåghall tack vare sitt centrala läge lämpar sig särskilt väl för stadens logistiska leverantörer och/eller tågrelaterade verksamheter, som kommer att gynnas av de fyra järnvägsspåren på cirka 180 meter. Egendomen har direktåtkomst till Essingeleden och ligger inom gångavstånd från lokala buss- och tunnelbanestationer.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF