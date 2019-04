Blackstone gör nytt Sverigeförvärv

Publicerad den 2 April 2019

Skjutsgossen 12.

Transaktioner Blackstone och Scius Partners förvärvar Skjutsgossen 12 på Södermalm i Stockholm från AFA Sjukförsäkringsaktiebolag.

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag har sålt kontorsfastigheten Skjutsgossen 12 på Södermalm i Stockholm till Scius Partners och en fond förvaltad av Blackstone. Fastigheten byggd 1965 omfattar cirka 34 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och ligger centralt belägen på Södermalm.

– Vi är fortsatt övertygade om Stockholms styrka som en av Europas nyckelmarknader, och är därför mycket glada över att göra detta ytterligare förvärv i Stockholm åt våra investerare, säger James Seppala på Blackstone.

– Vi ser en stor potential i att uppgradera fastigheten ytterligare för att möta den höga efterfrågan på moderna kontorslokaler på Södermalm, säger Mikael Freudmann på Scius Partners.

– Vi har ägt fastigheten sedan 2005 och under vår innehavstid har vi bland annat byggt om lokalerna för Polismyndigheten och Circle K. I dag är fastigheten fullt uthyrd och vi tycker att det är bra att en ny fastighetsägare med friska ögon tar vid för en fortsatt utveckling av fastigheten, säger Anna Berfenstam transaktionschef på AFA Fastigheter.



AFA Sjukförsäkringsaktiebolag rådgavs av L&L Advokatbyrå och Scius och Blackstone rådgavs av Roschier.

