Bjurhovdatoppen i Västerås såld

Bjurhovdatoppen i Västerås. Bild: Top Tower

Transaktioner Sweden Longstay Group köper landmärket Bjurhovdatoppen I Västerås.

Byggnaden uppfördes 1969 av Asea som rums-/lägenhetshotell med festvåning och konferensrestaurang högst upp med en milsvid utsikt från de övre planen. Idag hyrs lägenheterna ut som lägenhetshotell och även de två övre planen är ombyggda till lägenheter.



Mäklarhuset Kommersiella genomförde försäljningen av fastigheten i verksamhetsbolaget Top Tower AB på uppdrag av Lantz International AB.



Köpare är Sweden Longstay Group. Köparen planerar att renovera lägenheterna och hyra ut dem till företag.



Säljarens legala rådgivare var Patrik Brage på Wigge & Partners Advokat KB och köparens legala rådgivare var Stefan Blombergsson på Landahl Advokatbyrå.

