Biljana Pehrsson: Perfekt timing för en flytt av huvudkontoret

Bolag Kungsleden har nyss flyttat in i sitt nya huvudkontor The Rotterdam District i Värtahamnen. För Fastighetssverige berättar vd:n Biljana Pehrsson varför flytten ligger precis rätt i tiden och vad man mer hoppas uträtta under Värtahamnens utveckling.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se