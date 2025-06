De fem arkitektförslagen för Arenakvarteret. Bild: Collage: Higab

Bilder: Så kan Göteborgs nya arenor och centralbad se ut

Bygg/Arkitektur Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att staden ska få nya arenor och ett nytt centralbad. Nu offentliggörs de olika arkitektförslagen som visar hur byggnaderna kan komma att se ut och allmänheten bjuds in att lämna sina synpunkter.

Bild: Collage: Higab

De fem arkitektförslagen för nya centralbadet med sporthallar.

Evenemangsområdet i Göteborg, som sträcker sig från Ullevi till Svenska Mässan, ska förnyas och utvecklas för att Göteborg ska fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad, både för göteborgarna och för andra besökare. Här ingår bland annat planer på en multiarena som ska ersätta Scandinavium, en mindre arena – Annexet – som ska ersätta Lisebergshallen samt ett nytt centralbad med sporthallar.



Nu pågår parallellt två arkitekttävlingar om utformning och gestaltning. Den ena omfattar den del av området som fått arbetsnamnet Arenakvarteret, där kommunala fastighetsbolaget Higab är ansvariga, den andra det nya centralbadet som idrotts- och föreningsförvaltningen håller i.



Inbjudan till tävlingarna har även gått ut internationellt och intresset har varit stort. Av de inkomna intresseanmälningarna har fem team valts ut för respektive tävling utifrån kompetens och erfarenhet. Exakt vilka team som tävlar är dock sekretessbelagt under hela tävlingstiden, inte ens medlemmarna i de båda juryerna vet vilka som står bakom de olika bidragen.



De tävlande teamen har nu skickat in sina bidrag och mellan den 30 juni och 20 juli har alla som vill möjlighet att ta del av bidragen och lämna sina synpunkter via ett digitalt formulär.

– Allmänhetens synpunkter om de olika tävlingsbidragen är viktiga och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen, säger Johan Sävhage, förvaltningsdirektör på idrotts- och föreningsförvaltningen och juryordförande för arkitekttävlingen om centralbadet och sporthallar.



De synpunkter som kommer in kommer att sammanställas för att bilda en allmänhetens referensgrupp, och bli en del av underlaget som juryerna utgår från när de ska utse vinnarna. Allmänheten får därför reflektera utifrån frågeställningar baserade på bedömningskriterierna precis som övriga referensgrupper.



Vinnarna av tävlingarna kommer utses i september.

