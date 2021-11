Betonmast bygger lägenheter på Stigberget i Göteborg. Bild: Visulent

Betonmast bygger unika lägenheter på Stigberget i Göteborg

Bygg/Arkitektur Betonmast Göteborg har tecknat avtal med bostadsutvecklaren Sverigehuset gällande ett unikt bostadsprojekt nära Masthugget och Långgatorna. Totalentreprenaden uppgår till cirka 316 miljoner kronor.

Projektet Stigbergshyllan omfattar 187 lägenheter i varierande storlek med gemensam takterrass och vidsträckt utsikt över Göteborg. Totalt rör det sig om tre huskroppar om 9 våningar med fasader i gult tegel och ljusmålad betong. Lägenhetsstorlek varierar mellan 1-6 rum och kök. Totalyta är cirka 16 000 kvadratmeter inklusive gemensamhetsytor.



Stigbergshyllan byggs på en brant bergssluttning och ligger ett stenkast från Masthuggskajen där en helt ny stadsdel håller på att ta form nära vattnet.

– Stigbergshyllan är ett spännande projekt med stora logistiska utmaningar, säger Magnus Attemalm, vd Betonmast Göteborg. Vi är stolta över att utveckla en nytt kvarter i centrala Göteborg och ser fram emot ett gott samarbete med beställaren Sverigehuset.

– Vi har samarbetat med Betonmast Göteborg i ett tidigt skede kring genomförandet av byggnationen på den här platsen, säger Anna Henriksson, vd Sverigehuset. Vi har haft ett gott samarbete under mer än fem år och det är därför extra glädjande att nu komma igång med projektet. Vi ser mycket fram emot att tillföra genomtänkta bostäder med hög kvalitet i centrala Göteborg.



Byggstart sker under första kvartalet 2022, projektet beräknas stå klart under andra kvartalet 2024.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen