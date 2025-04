Visionsbild av Tegeltornen i Fabriksstaden, Sundbyberg. Bild: Besqab

Besqab startar produktionen av de sista 82 bostäderna i Fabriksparken

Bygg/Arkitektur Besqab har startat produktionen av de kvarvarande 82 bostäderna i Tegeltornen, vilket motsvarar den allra sista etappen av Fabriksparken i Sundbyberg. Entreprenadavtal är sedan tidigare tecknat med TL Bygg.

Bostadsprojektet Tegeltornen omfattar totalt 164 nya bostäder, för vilka entreprenadavtal sedan tidigare har tecknats med TL Bygg. Den första etappen av kvarteret är under produktion och nu startas produktionen av de kvarvarande 82 bostäderna. Byggnaderna uppförs med klimatförbättrad betong och byggs för Svanencertifiering.



– Vi ser ett stort intresse för våra bostäder i Tegeltornen och det känns roligt att därmed kunna starta den allra sista delen av byggnationen i området. Fabriksparken är ett mycket lyckat stadsutvecklingsprojekt och vi är stolta över att ha varit med och bidragit med drygt 350 nya kvalitativa bostäder i centrala Sundbyberg, säger Magnus Andersson, vd Besqab.



Projektet beräknas vara färdigställt till sommaren 2027 och därmed färdigställs utbyggnaden av Fabriksparken i centrala Sundbyberg. Fabriksparken är en nybyggd stadsmiljö i centrala Sundbyberg med totalt cirka 450 bostäder, restauranger, butiker och kontor. Besqab har tidigare utvecklat cirka 190 bostäder i området, under varumärket Aros Bostad.



Certified Adviser för Besqab på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank.

