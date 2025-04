Magnus Andersson, vd Besqab. Bild: Besqab

Besqab ökar omsättningen i första kvartalet

Bolag Besqab AB publicerar delårsrapport för januari till mars 2025, vilken visar stark försäljning, ökad omsättning och högre resultat jämfört med samma period föregående år.

Enligt segmentsredovisningen uppgår nettoomsättningen till 511,5 miljoner kronor (460,5). Bruttoresultatet uppgår till 92,3 miljoner kronor (62,6) och bruttomarginalen är 18,0 procent (13,6). Rörelseresultatet uppgår till 30,3 miljoner kronor (20,4) och rörelsemarginalen är 5,9 procent (4,4). Periodens resultat hamnar på 15,0 miljoner kronor (9,4). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,14 kronor (0,15).



– Vi bedömer att omvärldsläget skapar viss osäkerhet på bostadsmarknaden på kort sikt, men att det underliggande behovet av nya bostäder är fortsatt stort och prognoser om reallöneökningar och ytterligare räntesänkningar stärker förutsättningarna för Besqabs affär framåt, säger Magnus Anderson, vd för Besqab.



Enligt IFRS uppgår nettoomsättningen till 85,8 miljoner kronor (389) och rörelsemarginalen är negativ. Periodens resultat uppgår till –68,0 miljoner kronor (-55,1). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till -0,66 kronor (–0,89).

Enligt IFRS uppgår soliditeten per balansdagen till 55,2 procent (38,2), eget kapital uppgår till 3 120,6 Mkr (3 236,0) och balansomslutningen uppgår till 5 652,3 Mkr (8 465,3).



Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgår till 80 procent (86). Antal sålda bostäder under perioden uppgår till 81 (38). Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgår till 37 (95). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgår till 37 (245).

– Besqab sammanfattar ett första kvartal med hög efterfrågan på våra bostäder, stark försäljning och nya attraktiva byggrätter adderade till portföljen. Den goda försäljningsutvecklingen banar väg för fortsatta produktionsstarter under året och vi ser den som ett kvitto på styrkan i Besqabs erbjudande, säger Magnus Andersson.

Ämnen