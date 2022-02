Carola Lavén. Bild: Besqab

Besqab ökade intäkter och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Bolag Besqab ökade omsättning och resultat enligt segmentsredovisning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Intäkterna steg 261,7 procent till 1 040,3 miljoner kronor (287,6).



Rörelseresultatet blev 103,8 miljoner kronor (12), med en rörelsemarginal på 10,0 procent (4,2).



Resultatet efter skatt blev 135,1 miljoner kronor (210,9), en minskning med 35,9 procent mot föregående år.



Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 41,0 miljoner kronor (236,1).



Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 377 (379) varav 137 (226) avser för eget ägande. Antalet sålda bostäder uppgick till 258 (81).



Resultat per aktie hamnade på 8,80 kronor (13,7), vilket innebär en minskning med 35,8 procent mot föregående år.



I utdelning föreslås 4,00 kronor per aktie (2,50).



Enligt IFRS var intäkterna 125,5 miljoner kronor (217,6) med ett rörelseresultat på -17,5 miljoner (-3,8). Nettoresultatet blev 18 miljoner kronor (191,5).



– En hög produktionstakt, ett rekordstort antal bostäder i produktion och en god försäljning i pågående bostadsrätts-/äganderättsprojekt bidrar till ökade intäkter och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Vi går nu in i ett nytt år med en stark affär, en tydlig strategi, god finansiell beredskap och siktet inställt på våra uppsatta mål, kommenterar vd:n Carola Lavén.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

