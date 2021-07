Carola Lavén. Bild: Besqab

Besqab: Nästan fyra kronor per aktie i vinst under Q2

Bolag Antalet sålda bostäder nästan fördubblades. "Stark efterfrågan".

Q2-siffrorna:

Enligt segmentsredovisningen ökade kvartalets intäkter till 668,7 Mkr (257,1) och rörelseresultatet till 47,1 Mkr (11,3)

Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 59,0 Mkr (10,4) och resultat per aktie uppgick till 3,82 kr (0,68)

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 17,8 Mkr (–)

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 161 (129)

Antal sålda bostäder uppgick till 121 (67)

Enligt IFRS uppgick intäkterna till 144,4 Mkr (445,8) och rörelseresultatet till 3,3 Mkr (32,6). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 18,8 Mkr (32,7) motsvarande 1,31 kr per aktie (2,13).



Halvårssiffrorna:

Enligt segmentsredovisningen ökade periodens intäkter till 1 174,0 Mkr (466,5) och rörelseresultatet till 76,5 Mkr (34,5)

Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 119,5 Mkr (32,5) och resultat per aktie uppgick till 7,76 kr (2,11)

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 58,4 Mkr (–)

Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 697,9 Mkr (1 385,1) och eget kapital per aktie uppgick till 109,72 kr (89,94)

Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 556,1 Mkr (534,2)

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 278 (129)

Antal sålda bostäder uppgick till 209 (167)

Enligt IFRS uppgick intäkterna till 405,8 Mkr (722,9) och rörelseresultatet till 21,5 Mkr (59,3). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 70,1 Mkr (50,7) motsvarande 4,69 kr per aktie (3,30).



Vd Carola Lavén:

– Det första halvåret 2021 präglades av en stark bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder, också inom nyproduktion. Vi har säljstartat flera nya bostadsprojekt och marknadsmottagandet har varit mycket gott med hög boknings- och försäljningstakt. Med en stark marknad som grund och med myndighetsbeslut på plats startade vi ytterligare två projekt under andra kvartalet och produktionsstarterna summerar därmed till 278 bostäder hittills i år. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete och tar successivt steg i riktning mot våra uppsatta mål, bland annat genom att emittera vårt första gröna obligationslån. Emissionslikviden adderar till vår redan starka kassa och stärker beredskapen i det löpande ackvisitionsarbetet.

