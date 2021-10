Carola Lavén. Bild: Besqab

Besqab: Hög produktionstakt gav ökade intäkter och resultat

Bolag Besqab levererar en stark Q3-rapport där resultatet efter skatt ökade till 157,6 miljoner kronor (45,9) och resultatet per aktie uppgick till 10,21 kronor (2,98).

Januari–september 2021



Enligt segmentsredovisningen1 ökade periodens intäkter till 1 577,6 Mkr (662,0) och rörelseresultatet till 109,3 Mkr (48,8).

Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 157,6 Mkr (45,9) och resultat per aktie uppgick till 10,21 kr

(2,98).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 69,4 Mkr (–). Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per

balansdagen till 1 736,6 Mkr (1 398,3) och eget kapital per aktie uppgick till 112,21 kr (90,75).

Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 570,4 Mkr (594,1).

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 425 (184).

Antal sålda bostäder uppgick till 294 (260).

Enligt IFRS uppgick intäkterna till 414,1 Mkr (1 135,2) och rörelseresultatet till 2,9 Mkr (98,0). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 62,4 Mkr (83,5) motsvarande 4,26 kr per aktie (5,46).



Carola Lavén, vd:

– Den starka bostadsmarknaden med fortsatt hög efterfrågan höll i sig under årets tredje kvartal. Försäljningen i våra projekt är god och vi arbetar fokuserat för att tillvarata den starka marknaden och öka antalet produktionsstarter. Under tredje kvartalet startade vi två nya bostadsrättsprojekt och vi har ett rekordstort antal bostäder i produktion. Den höga produktionstakten bidrar till ökade intäkter och resultat och vi arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi har hög beredskap för planerade tillträden och potentiella förvärv. Vi går nu in i årets sista kvartal med en del utmaningar framför oss, såsom ökade materialkostnader och råvarubrist, men också med goda förutsättningar att fortsätta tillväxten enligt vår utstakade plan.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

