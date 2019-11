Anette Frumerie, vd för Besqab. Bild: Besqab

Besqab: God försäljningstakt stärker kvartalets resultat

Bolag Besqab sålde 95 bostäder under Q3, upp från 38 under Q3 förra året.

Januari–september 2019

• Enligt segmentsredovisningen uppgick periodens intäkter till 865,2 Mkr (911,5) och rörelseresultatet till 79,7 Mkr (100,3)

• Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 903,3 Mkr (983,0) och rörelseresultatet till 90,9 Mkr (137,6)

• Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,5 Mkr (112,1) motsvarande 5,44 kr per aktie (7,29)

• Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 357,3 Mkr (1 300,6) motsvarande 88,32 kr per aktie (84,73)

• Likvida medel uppgick till 576,7 Mkr (490,7) vid periodens utgång

• Antal produktionsstartade bostäder ökade till 391 (147)

• Antal sålda bostäder ökade till 487 (113)



Juli–september 2019

• Enligt segmentsredovisningen ökade kvartalets intäkter till 271,5 Mkr (247,7) och rörelseresultatet till 45,0 Mkr (33,9)

• Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 218,6 Mkr (213,0) och rörelseresultatet ökade till 42,7 Mkr (27,7)

• Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 39,4 Mkr (23,0) motsvarande 2,57 kr per aktie (1,50)

• Antal produktionsstartade bostäder ökade till 253 (0)

• Antal sålda bostäder ökade till 95 (38)



Vd Anette Frumerie:

– Intresset för Besqabs bostäder växer och våra visningar är välbesökta. Försäljningstakten i projekten har varit fortsatt god, vilket har haft en positiv effekt på kvartalets resultat. Vidare har vi produktionsstartat 253 hyresrätter i projektet Lindallén i Uppsala och det är roligt att se vår hyresaffär ta form. Den växande tilltron till en stabil bostadsmarknad med långsiktigt låga räntor bidrar till de svenska hushållens tro på stigande bostadspriser och medför att intresset för nyproduktion ökar. I kombination med Besqabs starka finansiella ställning, eftertraktade byggrätter och våra samlade erfarenheter efter 30 år i branschen har vi de rätta förutsättningarna för fortsatt framgångsrik tillväxt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

