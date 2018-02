Besqab behåller utdelningen

Publicerad den 23 Februari 2018

Bolag Besqab sålde 48 bostäder under Q4 (65) och 292 under helåret (262). Efter en avvaktande höst menar Anette Frumerie att intresset återigen har ökat i inledningen av 2018.

Besqab behåller utdelningen om 6,50 kronor per aktie, vilket ger sex procents direktavkastning på gårdagens stängningskurs.

Bild: Besqab

Anette Frumerie. Anette Frumerie.

Januari–december 2017

• Enligt segmentsredovisningen uppgick periodens intäkter till 1 927,2 Mkr (1 684,1) och rörelseresultatet till 339,8 Mkr (347,7) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 80,4 Mkr (58,8).



• Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 2 045,2 Mkr (1 206,9) och rörelseresultatet uppgick till 371,0 Mkr (277,6) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 80,4 Mkr (58,8).



• Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 320,1 Mkr (261,5), motsvarande 20,78 kr per aktie (16,91).



• Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 292,3 Mkr (1 075,1) motsvarande 83,97 kr per aktie (69,75).



Oktober-december



Enligt segmentsredovisningen uppgick intäkterna till 431,7 Mkr (466,7) och rörelseresultatet till 109,9 Mkr (76,6).



93 bostäder produktionsstartades (196) och 48 såldes (65).



Bolaget har 732 bostäder i pågående produktion (776 vid förra årsskiftet).



Anette Frumerie skriver i vd-ordet:

- Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala har varit fortsatt avvaktande under hösten och vintern. Under fjärde kvartalet sjönk bostadspriserna i hela landet och inställningen till bostadsmarknaden blev mer orolig och kritisk, dels på grund av osäkerhet kring marknaden och prisutvecklingen generellt, dels beroende på det hårdare amorteringskrav som regeringen i november gav klartecken till att införa under våren 2018.



- Den svenska ekonomin går dock bra och hushållen har en mycket positiv syn på sin egen ekonomi. Vi har en hög tillväxttakt på våra marknader och människor har arbete.



- Det nya marknadsläget sätter mer fokus på våra säljprocesser. Det nya marknadsläget sätter mer fokus på våra säljprocesser. Vi ser fortsatt att välutformade bostäder i eftertraktade lägen säljer. Vi arbetar strategiskt med våra 3500 byggrätter för att säkerställa den framtida produktionen och lönsamheten.



- Under 2017 har vi förvärvat cirka 670 nya byggrätter till portföljen. I fjärde kvartalet ökade utbudet av mark till salu med befintliga eller potentiella bostadsbyggrätter. Markpriserna är dock fortfarande höga och vi är mycket selektiva med eventuella förvärv.



- Efter årsskiftet har bostadsmarknaden i Stockholms och Uppsalaregionen visat tecken på viss stabilisering och vi har kunnat notera ett ökat intresse vid våra visningar. Bostadsmarknaden väntas dock inledas avvaktande under 2018. Vi tror på relativt stillastående priser med tanke på det stora utbudet av befintligt bestånd och färdigställd nyproduktion, med variationer beroende på den lokala utbudssituationen.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

