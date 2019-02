Besqab: Avvaktande men stabiliserad marknad

Publicerad den 21 Februari 2019

Anette Frumerie.

Bolag Besqab sålde 73 bostäder under Q4 (48). Vd Anette Frumerie beskriver marknaden som "avvaktande men stabiliserad". Utdelningen blir kraftigt minskad, 2,50 kronor per aktie (6,50).

Januari–december 2018:

• Enligt segmentsredovisningen uppgick årets intäkter till 1 271,3 Mkr (1 927,2) och rörelseresultatet till 117,6 Mkr (339,8)

• Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 311,8 Mkr (2 045,2) och rörelseresultatet till 146,5 Mkr (371,0)

• Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 121,5 Mkr (320,1) motsvarande 7,91 kr per aktie (20,78)

• Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 310,4 Mkr (1 292,3) motsvarande 85,37 kr per aktie (83,97)

• Likvida medel var vid årets utgång 461,7 Mkr (483,9)

• Antal sålda bostäder var för året 186 (292) och antal produktionsstartade bostäder var 307 (450)

• Styrelsen föreslår en utdelning om 2018 om 2,50 kr per aktie (6,50)



För Q4 uppgick rörelseresultatet till 8,9 miljoner kronor (117,7).



Vd Anette Frumerie:

– Vi har under 2018 verkat på en fortsatt avvaktande men stabiliserad marknad. Vi ser ett gott intresse för våra bostadsprojekt. Under året har vi produktionsstartat fyra nya projekt, varav två i det fjärde kvartalet. Vi förvärvade drygt 150 nya byggrätter under 2018 och arbetar strategiskt med byggrättsportföljen för att säkerställa framtida produktion och lönsamhet. Med vår finansiella styrka och samlade erfarenheter efter 30 år i branschen har vi goda förutsättningar att ta marknadsandelar.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

