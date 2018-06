Bengans till Fredstan

Publicerad den 28 Juni 2018

Uthyrning Klassiska skivaffären Bengans öppnar i Hufvudstadens område Fredstan i Göteborg.

Den nya butiken öppnar på Drottninggatan 54 i början av september. I över 40 år har Bengans varit det naturliga valet för musik i Göteborg, göteborgarna har hittat sina skivor och konsertbiljetter där. I sortimentet idag finner man skivor, böcker, merchandise och biljetter.



– Vi ser med spänning fram emot att öppna en Bengans-butik i mitt i city. Drottninggatan och Fredstan känns helt rätt för oss, ett gytter av butiker och caféer och nära till både arenor och knutpunkter. Lokalen känns även bra för signeringar och mindre spelningar. Dessutom lätt för våra stamkunder att hitta och lika lätt för nya kunder att bara stövla in, säger Peter Sandberg, Bengans.



– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Bengans till en av våra fastigheter i Fredstan. Bengans är sannolikt ett av Sveriges mest kända varumärken när det gäller skivförsäljning och öppningen är helt i linje med vår strategi för Fredstan – att skapa inspirerande shopping med en mix av svenska och internationella varumärken och därtill passande caféer och restauranger som gör området trivsamt och levande, säger Fredrik Ottosson, chef affärsområde Göteborg, Hufvudstaden.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

