Belatchew rekryterar vice vd

Bild: Belatchew Arkitekter

Publicerad den 6 December 2018

Per Ångquist.

tweet

Karriär Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice vd, där han kommer att ansvara för bolagets affärsutveckling och fortsatta expansion.

Per Ångquist kommer närmast från rollen som marknadsområdeschef på Hifab där han ansvarat för tio avdelningar och cirka 100 medarbetare. Under sin tid på Hifab har han även i rollen som marknadschef ansvarat för att leda företagets arbete med affärs- och verksamhetsutveckling. Ångquist har dessförinnan verkat på WSP, bland annat med ansvar för en nationell marknadsorganisation.



– Belatchew Arkitekter har fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete och har positionerat sig starkt med innovation som utgångspunkt. Det finns potential för nya marknader och marknadssegment och det känns väldigt spännande att få medverka i den fortsatta utvecklingen, säger Per Ångquist.



– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Per som vår nya vice vd. Han har en gedigen erfarenhet av affärsutveckling i konsultbranschen och god kännedom om markanden. Med Per som vice vd stärker vi ledningen och skapar goda förutsättningar för att fortsätta vår expansion inom nya affärsområden, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt och grundare, Belatchew Arkitekter.



Per Ångquist tillträder sin tjänst under januari 2019.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Tidigare JLL-trio startar investeringsbolag Bolag Siktar in sig på kommersiella fastigheter i Storstockholm med stabila kassaflöden och utvecklingspotential.

Lokalmarknadsdagen

Temaspår region: en djupdykning i kranskommunernas projekt och tillväxtparametrar Lokalmarknadsdagen Vår Den 17 januari sparkas fastighetsåret 2019 i gång i och med att branschen samlas på Elite Park Avenue Hotel. Vill du ha en rejäl uppdatering om de hetaste projekten och konjunkturella läget i några av våra kranskommuner ska du inte missa den här dagen. De leder Branschens mötesplats i Göte... Profilen: Ilija Batljan om framtidspl...

Här är branschen känsligaste bolag Ekonomi/Finansiering En färsk undersökning visar att fastighetsbranschen fortsatt är landets räntekänsligaste. Fastighetssverige har kikat närmare på hur känsliga de noterade bolagen faktiskt är.

Därför går hon tillbaka till Fastpartner Karriär Hon lämnade Fastpartner för ett år sedan för att börja jobba som fastighetschef på Newsec. Därför går Jenny Tallskog tillbaka till det gamla bolaget igen. Tallskog efterträder Böckert hos Fastpartner

Belatchew rekryterar vice vd Karriär Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice vd, där han kommer att ansvara för bolagets affärsutveckling och fortsatta expansion.

Nordika hyr ut i Kista Transaktioner Nordika Fastigheter gör sin första uthyrning i sin nyförvärvade fastighet i Kista. Munters AB förhyr cirka 3 000 kvadratmeter kontor och labbytor med inflytt våren 2019.

Stenvalvet tillsätter hållbarhetschef Karriär Stenvalvet rekryterar Pia Orthén som hållbarhetschef.

Bjurfors startar bolag för nyproduktion Bolag Mäklarföretaget Bjurfors ökar sin satsning på nyproduktion genom att starta Bjurfors Nyproduktion Stockholm, ett franchisebolag som helt och hållet inriktar sig på försäljning av nyproducerade bostäder.

Borås stad hyr 3 700 kvadratmeter av Offentliga Hus Uthyrning Offentliga Hus har tecknat ett nytt sjuårigt hyreskontrakt i fastigheten Grönfinken 1 i Borås. Hyresgäst är Borås stad och avtalet omfattar 3 700 kvadratmeter.

Castellums styrelse oförändrad Bolag Rutger Arnhults entré som största ägare i Castellum innebär inga avtryck i styrelsen, som föreslås vara helt intakt under 2019. Därför blev Arnhult störst i Castellum

NCC bygger om kontor till hotell på Helsingfors centralstation Bygg/Arkitektur NCC har har fått i uppdrag att bygga om ett kontor till hotell på Helsingfors centralstation åt fastighetsinvestmentbolaget Exilion.

Ny träningskedja etablerar sig i Mora Uthyrning I vår etablerar sig hälso- och friskvårdskedjan Actic i Diös lokaler på Kyrkogatan 18 mitt i centrala Mora. Inom kort påbörjas ombyggnationen av de 1 400 kvadratmeter stora lokalerna som kommer byggas om i sin helhet och utvecklas till en fullskalig gymverksamhet. Inflyttning beräknas ske i april 2019.

Lokalt byggbolag bygger bostäder i Norrtälje hamn Bygg/Arkitektur Utvecklingen av Norrtälje Hamn fortsätter och nu är det klart att Norrtäljeföretaget Credentia har vunnit den senaste markanvisningstävlingen och kommer bygga ett 100-tal lägenheter.

Pressad modekedja åter i blåsväder Handel Fastighetsbolag riktar konkursanmälningar mot kedjan – som inte betalt hyran på över ett halvår.

De ger högst direktavkastning i branschen Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har tittat närmare på vilka av de noterade bygg- och fastighetsbolagen som ger bäst direktavkastning. Här är hela listan.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland

Butik i dag – vad fyller vi med i morgon? Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Klädkedjor bantas eller läggs ner, butiker blir showrooms, restauranger och upplevelser tar allt större plats, e-handeln tar marknadsandelar – och Amazon är på ingående. Handeln transformeras snabbt och ägare av retailfastigheter måste vara på tårna. Hur ser trenderna ut och vad kommer att hända framöver? Anna K Johansson, projektledare på TAM Retail analyserar läget på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland. Tar tempen på marknaden Makroanalys – vart är vi på väg?

Därför kan Dragon Gate bli festivalplats Sverige I höstas förvärvade Sisyfosgruppen det slumrande Dragon Gate-projektet. Nu planerar man för en technofestival och en rad andra musikevenemang i sommar. För Fastighetssverige berättar bolagets vd Olle Larsson mer om vad som komma skall. Därför köpte han Dragon Gate Dragon Gate ska ha sålts