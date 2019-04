Bättre ekonomisk kontroll och ökad service med REAL Fastighetssystem

Bolag

En ny uppkopplad verklighet där allting finns tillgängligt ett par knapptryck bort innebär nya krav på tjänster och produkter. Fastighetsbranschen är inget undantag.

REAL har länge legat i framkant för att tillgodose de nya behoven och önskemålen. Sedan 2008 har man tillhandahållit ett helt webbaserat fastighetssystem som ger kunderna möjlighet att enkelt och flexibelt sköta ekonomisk och teknisk förvaltning.

– I och med digitaliseringen kommer man framöver att jobba annorlunda. Precis som man privat styr i princip hela sitt liv med sin telefon kommer samma teknik mer och mer att även påverka det dagliga arbetet också säger REAL:s vd Björn Reimers.

REAL:s fastighetssystem erbjuder såväl lösningar inom ekonomisk som teknisk förvaltning. Genom att utnyttja systemets mobilitet kan fastighetsskötare kommunicera när det gäller ärendehantering och felhantering via sina mobiltelefoner eller läsplattor, samtidigt som hyresgäster själv enkelt kan felanmäla via nätet, ställa sig i bostadskö eller anmäla intresse för lediga objekt. Lösningarna går att enkelt komma åt via REAL:s portal.

Vinningen i att använda systemet blir dubbel. Dels blir man flexiblare som bolag när man kan sköta förvaltningen via webb i stället för att behöva vara på plats på ett kontor.

Genom att kunna agera var man än befinner sig finns möjligheter att effektivisera verksamheten samtidigt som flexibiliteten ger ökad service åt hyresgästerna och bostadsrättsföreningar. Dels ges hyresgäster i sin tur ökad kontroll och komfort genom den ständiga åtkomsten till de mobila tjänsterna.

För bolag innebär det möjligheter att finnas där för kunder och sköta förvaltning på flera platser över hela Sverige – oavsett hemort.

– Hela samhället blir mer mobilt för varje dag som går. Man vill bli mer mobil och kunna jobba efter en webbaserad plattform, säger Björn Reimers och fortsätter:

– Vi har till exempel en kund i Katrineholm som har förvaltning över hela Sverige som sköter det via REAL:s system.

REAL:s fastighetssystem är skapat för att hjälpa bolag att få bättre kontroll och kunna tillhandahålla ännu bättre service. REAL lever verkligen som man lär. I en tid när många bolag väljer att dra ner på serviceutbud och hänvisa från till FAQ-sidor och call centers går REAL åt andra håller och anställer fler för att bistå sin kunder.

– Vi har en årlig återprenumeration på 97 procent vilket vi ser som ett gott tecken på nöjda kunder. Utöver det har kundtillströmningen ökat markant de senaste åren. Många vill idag jobba webbaserat och mobilt.