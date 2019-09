Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

Batljan rekryterar ny regionchef – från NCC

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden fortsätter att stärka den västsvenska organisationen. Nu rekryteras Per Sundequist som ny regionchef.

Per Sundequist kommer närmast från NCC Property Development med ansvar för större projekt i Göteborg och har fastighetserfarenhet från Skandia Fastigheter, HSB och Götenehus samt bedrivit egen verksamhet inom fastighetsförvaltning. Vidare har Sundequist varit regionchef i Västsvenska Handelskammaren.



– Vi är mycket glada att Per vill ansluta till oss på SBB då vi ser att Västsverige kommer spela stor roll för vår fortsatta utveckling, säger Fredrik Holm, förvaltningschef i SBB.



Sundequist har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av att leda organisationer med goda resultat. SBB ser västra Sverige som en viktig tillväxtmarknad där potentialen är stor inom bolagets segment av bostäder och samhällsfastigheter.



– Jag har länge tittat på SBB’s utveckling och varit imponerad av den tillväxttakt bolaget har med säkra investeringar. Jag kommer att bidra till att utveckla verksamheten i Väst och ser fram emot att börja arbeta under hösten, säger Per Sundequist.



Jonny Göthberg verkar som t.f. regionchef i Väst fram till att Per Sundequist börjar.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

