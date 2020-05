Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

Batljan anhållen av Ekobrottsmyndigheten – nekar till anklagelserna

Bolag Ekobrottsmyndigheten anhöll på tisdagen SBB:s att vd och grundare Ilija Batljan för påstått brott mot marknadsmissbrukslagen.

SBB har i nuläget ingen ytterligare information att tillgå och vet inte vilket bolag eller värdepapper som avses.



Under Ilija Batljans frånvaro kommer SBBs vice vd Krister Karlsson att agera som tillförordnad verkställande direktör för SBB, skriver bolaget i ett pressmeddelande.



SBB:s aktiekurs rasade som mest med mer än 40 procent efter beskedet, men började sedan återhämta sig något. Vid stängning var nedgången 18 procent.



Polisen har inte gjort något tillslag eller besök på fastighetsbolaget SBB:s kontor. Det säger SBB:s ir-chef Adrian Westman till Nyhetsbyrån Direkt.

– Vi har inte haft någon påhälsning", säger han.



Enligt uppgifter till Dagens Industri är Ilija Batljan misstänkt för insiderbrott. Misstankarna ska enligt Dagens industri handla om SBB:s bud på fastighetsbolaget Hemfosa i november 2019. Det skrev tidningen på tisdagskvällen med hänvisning till källor.



Ilija Batljan avvisar alla anklagelser om brott mot marknadsmissbrukslagen som riktas mot honom.



– Det jag kan säga är att han förnekar med bestämdhet det som läggs honom till last. Nu avvaktar vi vad som händer fortsatt i utredningen under dagen, säger Ilija Batljans försvarsadvokat i ärendet, Filip Rydin, i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen