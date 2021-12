Bastard Burgers kommer till Lund. Bild: Bastard Burgers

Bastard Burgers öppnar i Nova

Uthyrning Nu står det klart att den norrländska burgarkedjan Bastard Burgers etablerar sig i köpcentrumet Nova i Lund. Restauranger väntas stå klar att servera smash burgers och hälsa de första gästerna välkomna under andra kvartalet 2022.

Smash burgers gjorda på svenskt nötkött och ett av Sveriges största veganska utbud står på menyn när Bastard Burgers gör entré i köpcentrumet Nova under våren. Den norrländska burgarkedjan har sedan tidigare restauranger i Malmö och Helsingborg, men detta blir den första i Lund.

– Vi har tittat på Lund under en längre tid och Nova blir en perfekt första enhet för oss. Här finns rätt målgrupp och Nova står inför flertalet spännande förändringar som vi vill vara en del av. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Nuveen Real Estate för att få detta på plats, säger Björn Havden, Chief Expansion Officer på Bastard Burgers.

– Vi är väldigt glada att få in Bastard Burgers som hyresgäst och att få en restaurang i ett läge som möjliggör ingång utifrån och uteservering gör det extra roligt. Vi är säkra på att våra kunder kommer se detta som ett bra komplement till våra övriga restauranger, säger Anna Käll, Destination & Property Manager på Nova Lund.



Den nya restaurangen väntas stå klar under andra kvartalet nästa år och rymma drygt 50 sittplatser. Lokalen som ligger vid en av Novas entréer är cirka 170 kvadratmeter med två ingångar och uteservering. Restaurangen i Nova kommer ha samma välkända streetfoodkoncept och meny som Bastard Burgers övriga restauranger runt om i landet.

