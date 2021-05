Mats Andersson. Bild: Bastard Burgers

Bastard Burgers laddar för internationell expansion – rekryterar toppnamn

Bolag Som en del i Bastard Burgers tillväxtstrategi rekryteras nu Mats Andersson som technical director.

Mats Andersson lämnar Scandinavian Service Partner efter 36 år för att kliva över till Bastard Burgers och rollen som technical director. Andersson har tidigare arbetat som General Manager samt Teknisk chef/projektledare på SSP och har stor erfarenhet av byggprojektledning för just restaurangetableringar.



– ­­Det här känns riktigt bra, som en perfect match, säger Simon Wanler, vd för Bastard Burgers.



Mats kommer att arbeta både strategiskt och operativt med att vårda nuvarande restauranger samt optimera nyetableringar ytterligare. Att ta rollen som spindeln i nätet mellan interna team och leverantörer känns som hemmaplan för Mats, som har fler 100 café-, restaurang- och fastfoodprojekt i ryggen.



– Jag har delat mitt liv med evenemangs- och restaurangbranschen. Nu ska vi se till att ännu fler får chansen att äta Bastard Burgers på fler ställen runtom i Sverige, Europa och världen. Att bygga restauranger har blivit min specialitet och jag ser mig som en sammanbindande länk mellan vision och verklighet, där möjligheterna till positiva lösningar är min styrka, säger Mats Andersson.



– ­Mats kommer in med väldigt mycket erfarenhet och kunskap som kommer vara värdefull i vår fortsatta tillväxt. Vi håller ett högt tempo och kvalitet är högsta prioritet i alla led, från restaurangbyggnation till restaurangupplevelse, säger Simon Wanler.



Bastard Burgers har idag 46 restauranger runt om i Sverige, med ytterligare 20 etableringar inplanerade under 2021. Utöver fortsatt nationell expansion gör sig Bastard Burgers nu redo för lansering i Norge, Finland och USA, där Oslo står först på tur med premiär planerad i juni.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen